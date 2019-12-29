Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Новый Год неумолимо приближается, а с ним и хлопоты по составлению вкусного, а главное, здорового меню. Праздничный стол действительно может быть одновременно аппетитным и правильным, если грамотно разработать рацион. Особое внимание стоит уделить закускам и бутербродам, где основная роль отведена хлебо-булочным изделиям. Диетолог Наталья Макиенко на странице в Instagram дала рекомендации по выбору хлеба.

Бутерброды в различных вариациях в новогодние праздники точно будут на всех столах! Самое главное - правильно выбрать хлеб. На что же обратить внимание при выборе хлеба, какой состав рекомендован?

Хлеб из муки высшего сорта - не берем.

Хороший качественный хлеб должен быть приготовлен из цельнозерновой муки. Например, 1 или 2 сорта пшеницы, ржаной, муки из полбы/спельты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Семена, орехи, семечки в составе хлеба - нет, к сожалению. При термической обработке полезные жиры в них разрушаются и образуются канцерогены.

Специи, сушеная зелень - да.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дрожжи - допустимы в составе. Хлеб выпекают при температурах выше 150 градусов, не выживают там уже никакие дрожжевые клетки. Вопрос их качества, но, в любом случае, от кусочка дрожжевого хлеба глобального вреда никому не будет. Опять же - важно Ваше самочувствие. Обратите внимание, что дрожжи должны быть в конце состава.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С длительным сроком хранения хлеб быть не может.

Срок годности правильного хлеба - 3-5 дней.

Соль допустима (хоть она и некачественная в покупном), но вот сахара быть не должно.

В покупном хлебе будет самая низкокачественная соль, но мы помним о его умеренном количестве в рационе. По возможности - пеките хлеб сами.⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Способы, как улучшить усвоение хлеба даже в вечернее время при нарушениях:

Подсушивайте его в тостере/духовке/на сковородке. Без "мякиша" усвоение пройдет легче.

На любой бутерброд обязательно добавляйте зелень (петрушку, укроп, например). Это важно для поддержания кислотно-щелочного баланса, "ощелачивания" организма и даже для профилактики отеков. Да и просто красиво!

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