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Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Lite » Еда 29.12.2019 - 08:35
Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала рекомендации, как выбрать хлебо-булочные изделия для бутербродов

Новый Год неумолимо приближается, а с ним и хлопоты по составлению вкусного, а главное, здорового меню. Праздничный стол действительно может быть одновременно аппетитным и правильным, если грамотно разработать рацион. Особое внимание стоит уделить закускам и бутербродам, где основная роль отведена хлебо-булочным изделиям. Диетолог Наталья Макиенко на странице в Instagram дала рекомендации по выбору хлеба.

Бутерброды в различных вариациях в новогодние праздники точно будут на всех столах! Самое главное - правильно выбрать хлеб. На что же обратить внимание при выборе хлеба, какой состав рекомендован?

  • Хлеб из муки высшего сорта - не берем.
  • Хороший качественный хлеб должен быть приготовлен из цельнозерновой муки. Например, 1 или 2 сорта пшеницы, ржаной, муки из полбы/спельты.

Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • Семена, орехи, семечки в составе хлеба - нет, к сожалению. При термической обработке полезные жиры в них разрушаются и образуются канцерогены.
  • Специи, сушеная зелень - да.

Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Дрожжи - допустимы в составе. Хлеб выпекают при температурах выше 150 градусов, не выживают там уже никакие дрожжевые клетки. Вопрос их качества, но, в любом случае, от кусочка дрожжевого хлеба глобального вреда никому не будет. Опять же - важно Ваше самочувствие. Обратите внимание, что дрожжи должны быть в конце состава.

Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • С длительным сроком хранения хлеб быть не может.
  • Срок годности правильного хлеба - 3-5 дней.
  • Соль допустима (хоть она и некачественная в покупном), но вот сахара быть не должно.
  • В покупном хлебе будет самая низкокачественная соль, но мы помним о его умеренном количестве в рационе. По возможности - пеките хлеб сами.⠀

Как правильно выбрать хлеб для бутербродов: секреты от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Способы, как улучшить усвоение хлеба даже в вечернее время при нарушениях:

  • Подсушивайте его в тостере/духовке/на сковородке. Без "мякиша" усвоение пройдет легче.
  • На любой бутерброд обязательно добавляйте зелень (петрушку, укроп, например). Это важно для поддержания кислотно-щелочного баланса, "ощелачивания" организма и даже для профилактики отеков. Да и просто красиво!

Ранее, диетолог Ольга Усенко поделилась планом питания перед новогодней ночью.

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Новости Украины правильное питаниедиетолог
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