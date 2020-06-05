Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога

Казалось бы безобидные продукты способны нанести вред фигуре, хоть мы искренее считаем, что питаемся правильно. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram расссказала о "подводных камнях" блюд, которые укоренились на нашем столе или условно считаются диетическими.

Эксперт назвала топ-6 продуктов, котрые стоит обходить стороной и пояснила, почему.

Овсянка:

выбирайте геркулес долгой варки. Если такой не любите, то выбирайте быстрой, но без добавок сахара, но при этом вы должны получать достаточно клетчатки в течение дня

Сыр:

в составе не должно быть красителей, стабилизаторов и прочего.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Батончики:

тут все просто, в составе не должно быть ни сиропов топинамбура, ни выпаренного кокосового нектара, ни сахара. Только орехи и фрукты, злаки. При этом батончик все равно довольно сытный и можно делить его на части и есть, как конфеты.

Ароматизированные напитки:

когда хочется пить не просто воду, то лучше выбирать натурально ароматизированные напитки без сахара, либо с небольшим количеством сахара.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кокосовое молоко

Примерно также, как с сыром, в составе ничего лишнего, мякоть кокоса и вода. Сахар и загустители тут не нужны.

Сладкий йогурт

еще недавно я вообще не покупала сладкие йогурты, но сегодня есть выбор йогурта без добавленного сахара, а только с фруктами. Конечно, все же лучше покупать белый йогурт и добавлять дома целые фрукты. Но мне нравится использовать такой сладкий йогурт в качестве топпинга.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хлопья

даже обычные с виду хлопья могут содержать большое количество сахара. Изучайте состав, патока и глюкозно-фруктозный сироп это тоже сахар.

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