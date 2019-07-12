Как правильно питаться на отдыхе: диетолог поделилась важными правилами

Лето достигло экватора, а значит, что отпускной сезон в разгаре. Удержаться от деликатесов под рокот волн на курорте очень непросто, а рука сама собой тянется к различным блюдам на шведском столе. Как удержаться от соблазна и не привезти после отдыха парочку лишних кило рассказала диетолог Кристина Лобановская на странице в Instagram.

Эксперт предлагает придерживаться простых, но действенных правил которые помогут сохранить стройность.

Вода

Спаситель от всех проблем ЖКТ - вода. В самолетах, в жарких и не жарких странах. Во первых, кожа не будет пересыхать. Во вторых, кишечник скажет вам спасибо. Ну, и алкоголь и пицца не принесёт столько вреда, если каждые 3 часа с вами будет бутылочка 0,5 воды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи

Жесткие пищевые волокна не дадут всасываться лишнему сахару и жиру, помогать работе ЖКТ , ну и естественно имеют меньше калорий.

Распределение калорий

Пицца, хачапури, фри, мороженое и лимонад - это блюда первой половины дня.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фрукты

В них нельзя отказывать себе летом! Каждый день и обязательно! Но здесь одно важное условие - мера. Если арбуз - то не весь, не килограмм черешни. Фрукты - это вода с сахаром.

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