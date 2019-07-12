ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как правильно питаться на отдыхе: диетолог поделилась важными правилами

Lite » Еда 12.07.2019 - 08:42
Как правильно питаться на отдыхе: диетолог поделилась важными правилами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала рекомендации, как не привезти из отпуска лишние кило

Лето достигло экватора, а значит, что отпускной сезон в разгаре. Удержаться от деликатесов под рокот волн на курорте очень непросто, а рука сама собой тянется к различным блюдам на шведском столе. Как удержаться от соблазна и не привезти после отдыха парочку лишних кило рассказала диетолог Кристина Лобановская на странице в Instagram.

Эксперт предлагает придерживаться простых, но действенных правил которые помогут сохранить стройность.

Вода

Спаситель от всех проблем ЖКТ - вода. В самолетах, в жарких и не жарких странах. Во первых, кожа не будет пересыхать. Во вторых, кишечник скажет вам спасибо. Ну, и алкоголь и пицца не принесёт столько вреда, если каждые 3 часа с вами будет бутылочка 0,5 воды.

Как правильно питаться на отдыхе: диетолог поделилась важными правилами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи

Жесткие пищевые волокна не дадут всасываться лишнему сахару и жиру, помогать работе ЖКТ , ну и естественно имеют меньше калорий.

Распределение калорий

Пицца, хачапури, фри, мороженое и лимонад - это блюда первой половины дня.

Как правильно питаться на отдыхе: диетолог поделилась важными правилами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фрукты

В них нельзя отказывать себе летом! Каждый день и обязательно! Но здесь одно важное условие - мера. Если арбуз - то не весь, не килограмм черешни. Фрукты - это вода с сахаром.

Напомним, что диетолог Елена Кален рассказала, как выбрать фитнес-баточики, которые не навредят фигуре.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина поведала о связи правильной работы вестибулярного аппарата и хорошей осанки, а также дала советы, как справиться с укачиванием.

К слову, профессиональный диетолог Екатерина Толстикова озвучила правду о картофеле во время похудения.

Диетолог назвала неожиданные причины избыточного веса Как питаться после щедрого застолья: диетолог дала действенные советы худеющим
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь