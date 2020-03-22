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Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила

Lite » Еда 22.03.2020 - 16:18
Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти рекомендации помогут вам не набрать лишнего и не навредить здоровью

Во время вынужденного пребывания дома в связи с карантином из-за коронавируса велик шанс начать переедать и в результате набрать лишний вес и ухудшить здоровье. Терапевт-диетолог Татьяна Лакуста, которая ранее рассказала о последствиях экспериментов в питании, перечислила на своей странице в Instagram основные пищевые правила на "домашнем режиме".

Придерживаясь этих советов, вы сможете укрепить иммунитет и снизить градус тревоги.

1. Уменьшение потребление кофеина. По возможности исключить совсем и сделать паузу. Отказ от кофеина поможет более ровно себя вести и снизить чувство тревоги.

2. Отказ от алкоголя. Иммунная система напрямую угнетается под воздействием алкоголя, плюс в состоянии опьянения мы склонны больше съедать и не обычно более жирной и сладкой пищи.

Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Режим приема пищи. Введите пищевые правила: основные приемы пищи. Пока продолжается период сниженной физ активности уберите перекусы, за их счет уйдет добавочное потребление калорий.

4. Есть только на кухне. Ни за компьютером на рабочем месте, ни в ванной, расслабляясь, ни за просмотром сериала, ни ухватками с вазочек на кухне. Не будет этого правила - вы погрязнете в пищевом разврате.

Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Чистота кухонных поверхностей от еды. Вазочки, блюдечка, подносы, фруктовницы - УБЕРИТЕ! Иначе превратитесь в ХОДОКОВ - на кухню за очередным кусочком, долькой, орешком и есть будете ОДИН РАЗ В ДЕНЬ - с утра и до ночи.


6. Не смешивать удовольствия. Еда, чтение, ванна, сериал - это все должно быть по отдельности. Поглощение еды под что-либо оказывает «гипнотический» эффект. Сколько съел - сам не понял, опомнился, когда дышать тяжело стало.

7. Меньше полуфабрикатов. Такое отличное время не оправдываться отсутствием времени на готовку. Побалуйте себя домашней едой. А чем больше будет «готовой магазинной еды», тем выше будет соблазн проведать холодильник и отщипнуть кусочек.

Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Гречку брать или нет? Обратите внимание еще на замороженные овощи, рыбу, бобовые, сушеные (замороженные) грибы. Успокойте свой мозг полной морозилкой еды. Из этих продуктов можно намного интереснее себя накормить, чем гречкой.

9. Приоритетность заказа через интернет. Чем меньше у вас будет контактов, тем лучше. А если есть возможность купить пожилым соседям - возьмите и им немного продуктов. Сейчас самое время проявить доброту к людям.

Как правильно питаться дома на карантине: диетолог перечислила основные правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Следить за сроками. Сроками годности. Хаотичные покупки «на черный день» могут привести к быстрой порче продуктов и пищевым отравлениям. Как вы понимаете, кашель и понос - это худшие спутники.

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания.

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