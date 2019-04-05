Как и когда правильно пить кофе: мнение диетолога

Многие люди не представляют свою жизнь и особенно утро без кофе, однако при неправильном его употреблении этот бодрящий напиток может серьезно навредить организму. Такое мнение высказала профессиональный диетолог Наталья Макиенко на своей странице в Instagram.

Эксперт рассказала простые правила потребления кофе, которые позволят насладиться любимым напитком без вреда здоровью.

"Кофе…мммм… как много в этом слове. Многие (да и я не исключение) не представляют своей жизни без его тонкого аромата и вкуса! Однако употребление кофе может быть опасно для Вашего желудка, кишечника, и сосудов, нервной системы", - отметила она.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Как и когда правильно пить кофе:

Самая распространенная ошибка – пить кофе натощак или вместо завтрака.

Такое потребление увеличивает риск гастрита - это очень "кислотный напиток".

После бессонной ночи/перелета/при сильном стрессе - ни в коем случае. Получите обратный эффект. Кофеин не дает энергии, а аккумулирует наши ресурсы - то есть "вытягивает" те, что у нас остались. Получите нервное истощение и усталость в конце дня, также это одна из причин нарушения цикла (если кратко: истощение сказывается и на росте, восстановлении эндометрия, например).

Исключите кофе с 12.00 до 13.00 - по биоритмам в это время огромная нагрузка на сердце.

Лучшее время выпить чашечку кофе – после 13.00. Но не позднее 17.00.

Для любителей утренней чашечки напитка - допустимо с 09.00 до 11.30.



Иллюстративное фото (pexels.com)

"И, конечно, не стоит злоупотреблять. Нормы у всех разные, но 1-2 чашки в день – максимум даже для здорового организма", - подытожила диетолог.

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