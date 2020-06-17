Как правильно голодать: диетолог назвала 4 главных фактора, которые нужно учесть

Голодание называют одной из самых полезных процедур для очищения организма. Но в то же время – спорной. Так, Валентина Ивушкина – сертифицированный специалист по питанию и детоксу – уверена: правильная диета лучше голодания. Сбалансированное питание – вот первое лекарство и для очищения, и для оздоровления. Но если вы все-таки настроены устроить себе голодание, учитывайте факторы, которыми поделилась диетолог в своем блоге.





Валентина Ивушкина, специалист по правильному питанию (фото: instagram.com/smartdetoxru)

1. Голодание – серьезная встряска для организма, потому показано оно в основном полным людям, которым трудно сбросить вес и уменьшить количество слизи в организме за счет питания. А вот людям, у которых нет проблем с весом, это часто грозит самыми разными проблемами, включая повышенный холестерин, дискинезию и желчнокаменную болезнь. Когда человек перестает есть, организм начинает защищать себя, накапливая питательные вещества и как бы запасаясь. Во время голодания тело, собственно, и питается этими отложениями. Поэтому даже у худых людей сосуды могут быть забиты холестерином.

2. Во время голоданий у всех людей, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей – зависит от конституции и текущих расстройств – могут наблюдаться нарушение сна, повышенная тревожность, головные боли, головокружения, тошнота, слабость, аритмия, напряжение. Поэтому важно перед процедурой проконсультироваться со специалистом.

Хорошо спланированное меню лучше голодания, считает Валентина (фото: instagram.com/smartdetoxru)



3. Помните, что бактерии не дремлют. В желудке, который долго остается пустым, бактерии начинают поедать соки, которые переваривают пищу. Отсюда – боли, отрыжка, несвежее дыхание, урчание. Все это приводит к снижению пищеварительного тепла, а это смазывает весь ожидаемый эффект от голодания. Поэтому во время голоданий так важно мягко согревать желудок. По меньшей мере, пейте теплую свежевскипяченую воду, добавляйте в нее имбирь, мед, черную (красную) соль.

4. Откажитесь от сухого голодания, а также от голодания на сырой пище, призывает Валентина. После таких экспериментов можно «охладить» пищеварение, которое после будет сложно восстановить. К тому же после них часто обостряются хронические заболевания, понижается гемоглобин и другие показатели крови, появляется молочница, расстраивается стул и так далее.