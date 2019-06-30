ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Lite » Еда 30.06.2019 - 08:54
Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что лучше всего есть между основными приемами пищи

Беспорядочные и вредные перекусы – злейший враг фигуры. Именно так утверждает профессиональный диетолог Алла Манайкина на своей станице в Instagram. Для того, чтобы рука машинально не тянулась к пирожному или бутерброду с ветчиной во время очередного чаепития, стоит помнить о простых, но важных правилах, которые помогут сделать промежуточные приемы пищи вкусными и полезными.

Эксперт привела примеры здоровых перекусов, а также рассказала о тонкостях организации питания в течение дня. Вот топ идеальных перекусов от диетолога.

Продукты богатые белками и полезными жирами:

Орехи - несмотря на то, что они значительно калорийны, использовать их в качестве перекуса можно и нужно, горсть орехов (30 гр) не приведет к набору веса, зато избавит от голода и заставит мозг работать лучше; качественные сыры – отличный источник белка, кальция и отлично утоляют голод.

Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты богатые клетчаткой:

Фрукты - малокалорийные, вкусные, в них много самых разнообразных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, единственный, пожалуй, минус – это содержание фруктозы, поэтому едим их в умеренном количестве. Если сравнивать сухофрукты со свежими фруктами, то предпочтение следует отдавать свежим. Да, в сухофруктах много полезных веществ, но крайне высокое содержание сахаров. К тому же их намного легче съесть больше, чем свежих плодов. Смузи - еще один прекрасный вариант здорового перекуса.

Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты богатые пробиотиками:

Натуральные не обезжиренные кисломолочные продукты (йогурт, творог, кефир) без подсластителей, сахара и ароматизаторов – нормализуют пищеварение, богаты кальцием, белком и особенно витаминами А и D.

Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошо подойдут в качесве перекуса всевозможные бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, зеленью, птицей/рыбой, сыром и другими полезными ингредиентами.

Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В течение дня у вас может быть два легких перекуса: наилучшее время для первого перекуса спустя примерно 3 часа после завтрака, для второго – за 2-3 часа до ужина. Именно такое расположение приемов пищи позволяет не ощущать чувство голода в течение дня, кроме того, вы не допустите снижения глюкозы в крови ниже нормы (состояние гипокликемии: усталость, слабость, раздражительность) и не будете переедать во время ужина.

Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала о связи загара и витамина Д.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко озвучила основные причины нарушения обменных процессов в организме, замедляющих похудение.

Кстати, диетолог Анна Лысенко дала советы, как сделать икры изящными и избавиться от отеков.

Как ускорить метаболизм в любом возрасте: советы эксперта Как рассчитать оптимальные порции при похудении: диетолог поделилась шпаргалкой
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь