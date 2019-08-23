Постоянное чувство голода: диетолог назвала возможные причины

Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала "вредные советы", которым не стоит верить, перечислила на своей странице в Instagram возможные причины постоянного голода.

Если вам кажется, что вы все время хотите есть, постоянно не наедаетесь и все мысли только о еде - поищите причину среди перечисленных ниже. А зная причину, уже намного проще решить, что же делать и как это исправить, не навредив здоровью и фигуре.

Вы мало едите.

Просто и банально. Вот тут пригодится подсчет калорий, если меньше 1200-1000, то явно стоит сделать свой рацион более сытным.

Едите мало сложных углеводов и много быстрых.

Если вы боитесь как огня картошки, макарон, круп, то откуда взяться сытости? Также, если вы едите постоянно сладкое, то после него очень скоро захочется есть опять.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Дробное питание.

Одно дело, когда это 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса, другое дело, если вы решили есть "часто и понемногу", в результате не наедаетесь маленькими порциями и все время хотите есть.

Редкие приемы пищи.

Если вы завтракаете, потом весь день не едите, то конечно, вечером вы наброситесь на холодильник.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эмоциогенное переедание.

Если вы находитесь в состоянии стресса: на работе или дома, то вполне можете заедать свои эмоции. Для начала можно попробовать расслабиться самостоятельно, отвлечься, съездить в отпуск, либо обратиться к психотерапевту, в этом нет ничего плохого.

Слишком быстро едите.

Если ваш прием пищи занимает 5-10 мин, то стоит убрать гаджеты, есть вилкой и ножом, есть более осознанно и медленно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Плохой сон.

Систематический обзор 2012 года показал, что как короткий, так и некачественный сон связан с повышенным риском ожирения, путем повышения аппетита

Орторексия.

Парадокс, но люди, которые сильно зациклены на здоровом питании, постоянно думают о еде. Только позавтракали, уже думаешь про обед, не успел пообедать, думаешь о перекусе и тд. Везде и во всем нужна мера.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Заболевание.

Например, при тиреотоксикозе повышен обмен веществ, вы все время хотите есть, при этом вес не набираете. В любом случае, если самостоятельно справиться не получается - идите к врачу.

Напомним, диетолог Елена Кален озвучила три действенных способа, помогающих справиться с перееданием.