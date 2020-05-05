Постоянно хочется есть: диетолог озвучила важную причину лишнего веса и подсказала выход

"Постоянно хочу есть...", "ем и не насыщаюсь", "ем много, но чувство голода не покидает" - это частые жалобы худеющих, с которыми им сложно справиться. Набор веса это такой же симптом, как кашель. Недостаточно, просто ограничить себя в питании, нужно устранить причину, которая вызывает этот симптом, считает диетолог-нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-5 основных принципов стройности, рассказала в Instagram о частых причинах, мешающих похудению.

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Если Вы узнали себя, тогда у вас проблемы с лептином - гормоном сытости. Основные моменты борьбы с лептинорезистентностью:

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Питание. Самая главная причина, которая приводит к дисбаланса ваши гормоны - питание с большим содержанием рафинированных продуктов, быстрых углеводов, без полезных жиров и с недостаточным количеством белков. Частые перекусы и куча других ошибок, которые вы совершаете, каждый день.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

План действий:

Отказ от глюкозы и фруктозы. Даже от фруктов на время придется отказаться.

Питание с достаточным количеством полезных жиров и белка.

Отказ от чрезмерно обработанных, очищенных продуктов.

Большое количество клетчатки.

Сон. Недостаточный сон, позднее засыпание приводит к дисбаланса гормонального фона. С 22:00 до 2:00 вырабатываются все необходимые нам гормоны, и если вы в это время не спите, тогда о хорошем гормональном фоне и соответственно о стройности, можно забыть. Ложиться нужно не позднее 23:00.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Движение. Если есть лептинорезистентность, тогда нужны мягкие виды спорта: плавание, йога, пилатес, ходьба.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась принципами питания долгожителей.