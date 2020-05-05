ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Постоянно хочется есть: диетолог озвучила важную причину лишнего веса и подсказала выход

Lite » Еда 05.05.2020 - 08:37
Постоянно хочется есть: диетолог озвучила важную причину лишнего веса и подсказала выход
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему худеющие могут постоянно испытывать голод

"Постоянно хочу есть...", "ем и не насыщаюсь", "ем много, но чувство голода не покидает" - это частые жалобы худеющих, с которыми им сложно справиться. Набор веса это такой же симптом, как кашель. Недостаточно, просто ограничить себя в питании, нужно устранить причину, которая вызывает этот симптом, считает диетолог-нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-5 основных принципов стройности, рассказала в Instagram о частых причинах, мешающих похудению.

Если Вы узнали себя, тогда у вас проблемы с лептином - гормоном сытости. Основные моменты борьбы с лептинорезистентностью:

Питание. Самая главная причина, которая приводит к дисбаланса ваши гормоны - питание с большим содержанием рафинированных продуктов, быстрых углеводов, без полезных жиров и с недостаточным количеством белков. Частые перекусы и куча других ошибок, которые вы совершаете, каждый день.

Постоянно хочется есть: диетолог озвучила важную причину лишнего веса и подсказала выход

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

План действий:

  • Отказ от глюкозы и фруктозы. Даже от фруктов на время придется отказаться.
  • Питание с достаточным количеством полезных жиров и белка.
  • Отказ от чрезмерно обработанных, очищенных продуктов.
  • Большое количество клетчатки.

Сон. Недостаточный сон, позднее засыпание приводит к дисбаланса гормонального фона. С 22:00 до 2:00 вырабатываются все необходимые нам гормоны, и если вы в это время не спите, тогда о хорошем гормональном фоне и соответственно о стройности, можно забыть. Ложиться нужно не позднее 23:00.

Постоянно хочется есть: диетолог озвучила важную причину лишнего веса и подсказала выход

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Движение. Если есть лептинорезистентность, тогда нужны мягкие виды спорта: плавание, йога, пилатес, ходьба.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась принципами питания долгожителей.

Как научиться не переедать: полезные лайфхаки от диетолога Лучшая крупа для похудения: нутрициолог назвала полезную кашу для стройности
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top