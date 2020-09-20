Есть и не поправляться: диетолог рассказала, как вписать в рацион "запрещенку"

Эксперт рассказала, как грамотно вписать "запрещенку" в рацион
Иногда так хочется побаловать себя чем-то вкусным, даже если здоровое питание разнообразное, а меню – полноценное. Как разрешить себе маленькую слабость и при этом не нанести вред фигуре, в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.
С правильным питанием понятно – его стоит придерживаться и сделать нормой, но как вписывать иногда вкусняшку, вот это сложность. Но если действовать продуманно, то все реально:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если продумывать свои нарушения, то это будут вовсе не нарушения, а запланированные отступления. И, конечно же, пример дня с таким отступлением:
завтрак - 2 яйца + 30 гр сыра + 150 гр овощей + 7 мл растительного масла + 200 гр ягод/фруктов
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о выборе масла.
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