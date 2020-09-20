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Есть и не поправляться: диетолог рассказала, как вписать в рацион "запрещенку"

Автор: Lite

Эксперт рассказала, как грамотно вписать "запрещенку" в рацион

Иногда так хочется побаловать себя чем-то вкусным, даже если здоровое питание разнообразное, а меню – полноценное. Как разрешить себе маленькую слабость и при этом не нанести вред фигуре, в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

С правильным питанием понятно – его стоит придерживаться и сделать нормой, но как вписывать иногда вкусняшку, вот это сложность. Но если действовать продуманно, то все реально:

  • вкусняшку мы едим до 16:00, но лучше в первой половине дня, в идеале все вкусняшки съесть до обеда, пока обменные процессы хорошо работают и есть еще время израсходовать эти дополнительные калории
  • завтрак в день, когда хочется вкусняшку, мы делаем белковым и легким: никаких каш и никаких хлебушков в нем
  • в день, когда была вкусняшка, мы должны пройти не 10000 шагов, а 13000.
  • воду пьем по режиму
  • вкусняшку едим не на голодный желудок, чтобы она не провалилась, лучше всего съесть перед вкусняшкой салат овощной
  • ужин делаем белковый и не поздний в такой день

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Если продумывать свои нарушения, то это будут вовсе не нарушения, а запланированные отступления. И, конечно же, пример дня с таким отступлением:
завтрак - 2 яйца + 30 гр сыра + 150 гр овощей + 7 мл растительного масла + 200 гр ягод/фруктов

  • перекус - салат + вкусняшка
  • обед - курочка/индейка 100-130 гр + 2 хлебца с авокадо + 150 гр овощей + 7 мл растительного масла
  • ужин - рыбка 100-130 гр + 200 гр овощей + 7 мл растительного масла или 1/2 мякоти авокадо.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о выборе масла.

Стати, нутрициолог Светлана Никитчук перечислила продукты для красоты кожи, которые стоит включить в рацион осенью.

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