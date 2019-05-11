Как не поправиться в отпуске: советы диетолога

Вот и наступило долгожданное тепло, а вместе с ним пришла пора отпусков. Если вы переживаете, что за время отдыха щедрый шведский стол негативно отразится на вашей фигуре и вы наберете лишние килограммы - прислушайтесь к советам диетолога Натальи Макиенко. На своей странице в Instagram она рассказала, как питается в отпуске и при этом не поправляется.

По словам эксперта, она особо не меняет свои пищевые привычки даже на курорте.

"Мое питание действительно не отличается дома/в отпуске - ем все, что хочется. Большая работа над своими привычками и осознанное питание, выстроенное не за 1 день. Знаю, что прийти к этому самостоятельно сложно, поэтому хочу дать вам самые важные правила и "первые шаги", которые помогут Вам провести отпуск без последствий, как бы не соблазнял вас шикарный шведский стол", - отметила Наталья.

Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)

Итак, важные правила питания на отдыхе:

Питание по голоду

Можно все, но только когда Вы хотите есть. Мороженое/большой десерт через полчаса после пиццы? Сомневаюсь, что Вы правда хотите. Давайте хотя бы через 2 часа?

Больше воды

На каждый алкогольный напиток берите дополнительные стакан воды (профилактика обезвоживания и помощь организму в поддержании кислотно-щелочного баланса). "Не влазит" столько воды? Ну алкоголь же как-то влазит. Не хочется столько воды - сокращайте алкоголь.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сытный завтрак - не ранее 09.00. Ужин - не позднее 21.00. Вполне реально успеть.

Один вид белка в один прием пищи

Больно смотреть на тарелки, где сыр, барашек, рыба и икра вместе...

Ешьте вкусно и столько, сколько хочется

Никаких запретов. Но соблюдая 1 и 4 правило.



"Перекус у меня обычно один - шоколад, халва, фрукты, кофе", - подытожила диетолог.

Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)

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