Помощник в нормализации веса: диетолог назвала важное условие для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как сон влияет на похудение

Диетолог Светлана Фус призвала не недооценивать сон и его благотворное влияние на организм и пояснила в Instagram, почему ночной отдых так важен для худеющих.

Многие по прежнему недооценивают то, насколько важно высыпаться. Но сон может быть хорошим врачом и помощником в нормализации веса. Чтобы продуктивно работать и хорошо себя чувствовать, необходимо своевременно отдыхать. Наш сон должен длиться около 7 ч.⁣⁣⠀

Существует связь между тем, сколько люди спят, и какой у них вес. Недостаток сна вносит разлад в работу гормонов: грелина (гормон голода) и лептина (гормон насыщения) - оба контролируют аппетит, а также гормона сна (мелатонин).

Когда человек спит, в организме вырабатывается гормон лептин. Он подавляет образование гормона голода грелина. Чем меньше человек спит, тем выше концентрация грелина - и тем острее чувство голода. При низком содержании в крови гормона сна увеличиваются риски лишнего веса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При недосыпании человек чувствует себя вялым и уставшим, не активным. Если это происходит регулярно - замедленный обмен веществ не заставит себя долго ждать.⁣⁣⠀

Есть еще одно объяснение влияния сна на аппетит, которое сейчас активно изучается. При недосыпании в организме повышается уровень эндогенных каннабиноидов - соединений, производимых в нашем организме, которые по структуре близки к наркотическим компонентов марихуаны. Уже доказано, что концентрация некоторых из них при недосыпании увеличивается на треть. Если большая их концентрация - человек начинает искать чего-нибудь поесть.⁣⁣⠀



⁣⁣⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому худеть нужно не сидя, а лежа и во сне. От качества сна будет зависеть не только вес, но и эффективность энергозатрат в течение дня.⁣⁣⠀

Сон меньше 7 часов увеличивает риск не только ожирения, но и диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца. Недостаток сна негативно влияет на когнитивные (познавательные), функции мозга, увеличивает вероятность ошибок на работе.⁣⁣⠀

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Автор: Аня Бойчук