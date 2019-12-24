Помогает худеть и улучшает настроение: диетолог рассказала о полезном продукте для стройности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поговорила о пользе авокадо и правилах его употребления

Экзотический плод авокадо попал на нашу тарелку относительно недавно, но о его пользе ходят легенды. Его можно найти на прилавках супермаркетов в любое время года, в том числе зимой. Так ли полезен этот продукт и стоит ли его употреблять худеющим? Об этом рассказала практикующий диетолог Лора Филиппова, которая ранее написала, каким овощам отдать предпочтение зимой, перечислила преимущества авокадо и пояснила, почему его стоит включить рацион. Об этом эксперт написала на странице в Instagram.

По словам специалиста, авокадо - это фрукт, а не овощ, но мы едим его по правилам жиров:

жиры эти полезные мононенасыщенные. Они помогают худеть, регулируя липидный обмен.

клетчатки тоже хватает, а она улучшает пищеварение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

полезные жиры помогают усваивать жирорастворимые витамины.

сквален в составе - важный помощник в поддержании упругости кожи.

низкий гликемический и инсулиновый индекс. Даже если у вас высокий сахар и вам противопоказаны перекусы, половинка авокадо на перекус можно.

достаточно фолиевой кислоты, чтобы улучшить настроение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Совет тем, кто не любит авокадо: пробуйте половинку авокадо присолить и просто съесть ложкой. Вкус наверняка понравится, а польза будет неоспоримой.

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