Полезный пикник: список лучших блюд для перекусов на природе от диетолога

Пикник – это прекрасная возможность побыть на свежем воздухе подольше, насладиться общением с природой и друзьями, а также вкусно поесть, например, приготовить шашлыки и устроить застолье под открытым небом, наслаждаясь каждым кусочком под веселый смех хорошей компании. Но как сделать вылазку на природу максимально полезной для фигуры? Диетолог Светлана Фус поделилась на страничке в Instagram топом блюд, которым стоит отдать предпочтение на природе.

Пришло тепло. И вместе с ним - сезон пикников. И многие переживают, особенно те, кто худеет, что их участь – это бутылка минералки и листья салата. А вокруг так все вкусно пахнет…К тому же, на природе аппетит усиливается. А с ним усиливается и страх переесть. Что же кушать на пикнике без вреда фигуре?⁣⁣⠀

Любое мясо, птицу, рыбу, морепродукты. Только в 100 г шашлыка из свинины (в зависимости от жирности) 150-350 ккал. А из курятины – 105-130 ккал. Покупайте только свежее мясо и маринуйте его сами!⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Овощи. Все, что нравятся, и в том виде, что нравится. Овощной шашлык с грибами – это всего 26-40 ккал.⁣⁣⠀

Цельнозерновой хлеб. Можно на гриле разогреть лаваш, в который завернуты зелень и сыр. Но в 100 г сыра – 350 ккал. Поэтому используйте больше зелени и меньше сыра.⁣⁣

Печеная картошка. В 100 г приблизительно 100 кал.⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода – 0 ккал в 100 г. Воду на пикнике можно употреблять столько, сколько хочется! ⁣⁣⠀

Помните, что пикник – это ведь не только еда. Это активные игры в веселой компании.

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