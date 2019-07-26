Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Эксперт рассказала, что стоит включить в рацион каждой женщине
Многие худеющие сознательно избегают жиров в рационе. А зря, ведь они бывают не только вредными, но и полезными. Профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала о то, какие жирные продукты должны входить в рацион женщин для стройности и здоровья.
По словам специалиста, чем холоднее ваш климат, тем больше жиров должно быть в рационе. С достаточным количеством жиров в рационе легче избавиться от тяги к сладкому, аппетит становиться умеренным, отпадает необходимость в перекусах.
Эксперт составила список продуктов с полезными жирами в составе, который особо важен для женского гормонального фона:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт признается, что часто сталкиваться с проблемой дефицита полезных жиров у представительниц прекрасного пола, поэтому советует включить их в ежедневный рацион.
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