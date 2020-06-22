Полезные жирные продукты: диетолог назвала ценные источники для здоровья и молодости

Все мы знаем, что продукты с Омега 3 жирными кислотами важно есть. Это наше здоровье, молодость, сила, энергия. Но в каких продуктах их больше всего и чем отличаются животные от растительных? На эти и другие вопросы на своей странице в Instagram ответила диетолог Ольга Безугла.

Многие ошибочно полагают, что растительная Омега-3 ничем не отличается от животной. На деле это совершенно не так. На деле, организму необходимы и те, и другие жирные кислоты Омега 3. Получая их из своего рациона, мы обеспечиваем идеальную питательную поддержку всем жизненно важным функциям организма.

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И вроде все просто и понятно. Ешь рыбу, орехи, зелень и будет тебе счастье. А вот и нет! Несмотря на то, что все эти продукты носители Омега 3, они несут совершенно разную питательную ценность для нашего организма.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В чем разница и как удовлетворить организм в потребности Омега 3? Что бы ответить на этот вопрос, нужно четко понимать, что такое жирные кислоты Омега 3.

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Омега 3 – это группа полиненасыщенных жирных кислот ПНЖК: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты. Последние, для нас особо ценные, так как они хоть и могут синтезироваться из АЛК, но в очень малом количестве. ⠀

Самые ценные ПНЖК Омега 3 содержатся в морской рыбе жирных сортов, морепродуктах. Двух порций в неделю по 100-120г будет достаточно.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самый ценные сорта рыб: скумбрия (2,7г), лосось (2,5г), сардина (1,5г), форель (0,9г). Но и тут свои секретики. Все зависит от среды обитания рыбы, к примеру, чем холоднее водоем, тем жирнее рыба, так в скумбрии атлантической (2,7г), а в тихоокеанской (1,6г), ну а рыба фермерского разведения не несет для нас практически никакой пользы.

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Растительный источник Омега 3 не менее важен – растительные масла, семена, орехи. Тут немного сложнее. Растительные масла включают в состав не только Омега 3, но и Омега 6, и правильные пропорции тут не пустой звук. Избыток Омега 6, сводит к нолю все полезные свойства Омега 3.

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К примеру, оливковое масло, которое так воспето за свои целебные свойства, во многом уступает льняному маслу, Омега 3 в последнем (53,3г), что в соотношении с Омега 6 1:0,24г. В оливковом АЛК всего (0,76г), а это 1:13.

Скриншот (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее диетолог Тана Фиалкова рассказала о том, как «разбудить» утренний аппетит и почему это так важно.