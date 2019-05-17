Полезны ли суперфуды: диетолог развенчала главный миф

О чудодейственных способностях суперфудов ходят легенды, а сами они считаются чуть ли не панацеей от всех болезней и настоящим элексиром молодости. Но так ли это, и как правильно употреблять эти продукты, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Об этом в Instagram написла диетолог Наталья Макиенко.

Для начла, разберемся, что собой представляют суперфуды. Это продукты с большей концентрацией полезных веществ, чем остальные продукты: антиоксидантов, жирных кислот, растительного белка. Они имеют особую питательную ценность и содержат большое количество витаминов и микроэлементов, макроэлементов.

Один из самых распространенных мифов о суперфудах гласит: их нужно и полезно добавлять во все блюда и миксовать между собой. Например, смузи с семена чиа, спирулиной и порошком из ягод асаи - mush have, секрет стройности, молодости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На самом деле концентрированные продукты полезно употреблять только в небольших "дозировках": избыток не менее вреден, чем недостаток. Например, при переизбытке кальция можно получить камни в почках, а не красивые кожу/волосы.

Также при употреблении таких богатых питательными веществами продуктов в один прием пищи одни будут просто блокировать усвоение других. Например, усвоение магния нарушается, если одновременно с ним поступает кальций и жиры (так что орехи и семена чиа - не лучшая пара, особенно в период беременности).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Небольшое количество одного суперфуда в смузи/салат/какое-то блюдо в небольшом количестве (1 ч.л., например) – безопасная и чаще полезная добавка, которая обогащает Ваш рацион и даже заменяет прием БАДов.

В ежемесячном рационе можно использовать до 3-5 суперфудов, но не более одного в один прием пищи (даже еще лучше - в один день). Это общее легкое правило, такой лайфхак для самостоятельного использования. Все просто: если в кашу добавили уже семена чиа, то семена льна там уже будут лишними (и наоборот, соответственно).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус назвала микроэлемент для здоровых волос, костей и зубов.

Напомним, что эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как сделать плоским животик к лету.

Кстати, Катя Медушкина развеяла распространенные мифы о том, как создать тонкую талию.