Как похудеть во сне: диетолог раскрыла важные нюансы

Сон напрямую влияет на процесс похудения, утверждает диетолог Анастасия на своей странице в Instagram. Она отмечает, что не только продолжительность сна, но и время засыпания могут сказаться на весе и аппетите.

Эксперт подчеркнула, что поздний отход к отдыху, недосып или слишком продолжительный ненормированный сон способны помешать распрощаться с лишними кило.

Топ-3 причины, мешающие похудеть и связанные со сном:

Ложитесь слишком поздно

Иллюстративное фото (pexels.com)

Позже полуночи например! Когда мелатонин во всю должен вырабатываться в нашем организме и стабилизировать обмен. Это самый успокоительный сон! На смену ему приходит кортизол, гормон стресса, небольшой прирост наблюдается в 2 часа ночи, следующий в 4 часа утра, а пик около 6 утра. Легли поздно - получили высокий кортизол! Высокий картизол=низкий обмен!

Спите мало

Тут тот же эффект! Плюс наблюдается истощение гормона роста и истощается лептин! Лептин – это гормон, который вырабатывается в жировых клетках. Чем меньше лептина вы производите, тем больше у вас чувство голода. В свою очередь, чем больше грелина, вы производите, тем больше у вас чувство голода, вы сжигаете меньше калорий, а пища откладывается в виде жировых запасов тела.





Иллюстративное фото (pexels.com)

К тому же, интересный факт! Недосып замедляет синтез белка! Если вы растите мышцы, о и спать вам нужно полноценно. Низкий лептин=высокий аппетит.

Спите до полудня

Происходит рассинхрон, гормональный фон меняется волнообразно. И когда вы встанете ближе к обеду, скорее всего вы будете даже не голодны. А затем уровень Гордина повысится в 7 раз по сравнению с нормой! Аппетит будет волчий в прямом смысле!

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