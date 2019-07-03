Как похудеть, не считая калорий: диетолог поделилась хитростями

Завтракать, обедать и ужинать, не считая калорий и без ущерба для фигуры, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Снижать вес можно и без утомительных подсчетов, уверяет диетолог-нутрициолог Наталья Кошкина, а также дает советы, как это сделать на странице в Instagram.



Важно помнить, что даже если вы не считаете калории, это не значит, что они не накапливаются. Но есть альтернатива, которая поможет контролировать порции и не позволять себе лишнего.

Способы контролировать количество потребляемых калорий без утомительных подсчетов:

Один прием пищи замените миской салата (+ белок).

Выпивайте минимум 1 стакан воды перед каждым приемом пищи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не позволяйте 1 "неправильному" приему пищи перерасти в день/неделю/месяц. Всегда возвращайтесь обратно. Добавьте к этому привычку есть до ощущения 80%-ной сытости, а не до отвала, - и наблюдайте. 4 недели. Фото, объемы, вес.

Если результата нет, ищите ошибки. Что вы делаете не так? Бездумно едите? Переедаете в выходные? Увлекаетесь сладкими напитками? И работайте над этим.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала об оптимальном интервале между последним приемом пищи и отходом ко сну. Она пояснила, почему надо ужинать максимум за три часа до ночного отдыха.

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