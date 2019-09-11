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Как похудеть без интенсивных тренировок: эффективные секреты

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Эксперт рассказала, как избавиться от лишних кило без активностей в спортзале

Похудение невозможно без спортивных нагрузок – именно так думают большинство желающих избавиться от лишнего веса. У кого-то за нежеланием потеть в спортзале стоит обычная лень, а у других – проблемы со здоровьем, которые существенно ограничивают активность. Но похудеть без изнуряющих тренировок вполне реально, а как именно – рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. К слову, недавно она дала советы, как побороть вредные пищевые привычки, которые нам навязали в детстве.

Часто считают: чтобы сбросить вес, надо бесконечно скакать на аэробных занятиях, до обморока выполнять кардионагрузку и изматывать себя изнурительными упражнениями в спортзале.

Поэтому когда возникают какие-либо проблемы со здоровьем многим почему-то проще объяснить свое "не могу похудеть" болячками и невозможностью заниматься спортом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт уверяет - спорт в процессе похудения далеко не основное звено. Конечно, нужно понимать, что без регулярных тренировок не обрести красивый мышечный корсет и подтянутую фигуру. Но первая и главная причина, почему вы не можете похудеть, ваше питание.

  • Только сбалансированный рацион с грамотным дефицитом калорий в рамках необходимого БЖУ действительно способны привести к результату.
  • Четкое соотношение всех нутриентов, поступление нужных витаминов и минералов.
  • Расчет суточной калорийности должен учитывать уровень вашей ежедневной двигательной активности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Ни в коем случае не занижайте калорийность слишком сильно. Долго так не протянуть, а скорый срыв не заставит долго ждать.
  • Старайтесь избегать стрессов. Все давно усвоили, что кортизол - гормон, вырабатывающийся при нервных потрясениях - один из врагов похудения.
  • Обеспечьте организм здоровым сном, не менее 7 часов в сутки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Убиваться" в спортзале также вовсе не обязательно – можно выбрать тренировки не только приводят тело в порядок и способствуют похудению, но и благотворно отражаются на здоровье:

  • йога
  • пилатес
  • стретчинг
  • боди-балет
  • бодифлекс
  • дыхательная гимнастика
  • ограничивают воздействие на поврежденные зоны за счёт правильного распределения нагрузки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему они эффективны:

  • Во-первых, статические нагрузки включают в работу сразу многие группы мышц. Все тело напряжено и получает нагрузку, что, безусловно, требует расходовать энергию и сжигать калории.
  • За один час занятия можно сжечь немногим меньше калорий, чем на беговой дорожке за то же самое время.
  • А во-вторых, любая регулярная двигательная активность вкупе со здоровым питанием уже благоприятно отразится на вашей фигуре.

Спокойные нагрузки имеют еще массу "плюсов" в копилку положительного влияния на организм:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Повышение подвижности суставов
  • Укрепление связок и мышц-стабилизаторов
  • Приведение в тонус мышечного корсета
  • Укрепление дыхательной системы
  • Снижение повседневной нагрузки на связочно-суставной аппарат и позвоночник
  • Растяжение брюшной стенки и грудного отдела, благодаря чему органы снова принимают правильное положение
  • Улучшение моторики кишечника.

Перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом относительно конкретно вашей зоны повреждения или иных противопоказаний - и только потом приступать.

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