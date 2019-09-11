Как похудеть без интенсивных тренировок: эффективные секреты

Похудение невозможно без спортивных нагрузок – именно так думают большинство желающих избавиться от лишнего веса. У кого-то за нежеланием потеть в спортзале стоит обычная лень, а у других – проблемы со здоровьем, которые существенно ограничивают активность. Но похудеть без изнуряющих тренировок вполне реально, а как именно – рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. К слову, недавно она дала советы, как побороть вредные пищевые привычки, которые нам навязали в детстве.

Часто считают: чтобы сбросить вес, надо бесконечно скакать на аэробных занятиях, до обморока выполнять кардионагрузку и изматывать себя изнурительными упражнениями в спортзале.

⠀

Поэтому когда возникают какие-либо проблемы со здоровьем многим почему-то проще объяснить свое "не могу похудеть" болячками и невозможностью заниматься спортом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт уверяет - спорт в процессе похудения далеко не основное звено. Конечно, нужно понимать, что без регулярных тренировок не обрести красивый мышечный корсет и подтянутую фигуру. Но первая и главная причина, почему вы не можете похудеть, ваше питание.

Только сбалансированный рацион с грамотным дефицитом калорий в рамках необходимого БЖУ действительно способны привести к результату.

Четкое соотношение всех нутриентов, поступление нужных витаминов и минералов.

Расчет суточной калорийности должен учитывать уровень вашей ежедневной двигательной активности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ни в коем случае не занижайте калорийность слишком сильно. Долго так не протянуть, а скорый срыв не заставит долго ждать.

Старайтесь избегать стрессов. Все давно усвоили, что кортизол - гормон, вырабатывающийся при нервных потрясениях - один из врагов похудения.

Обеспечьте организм здоровым сном, не менее 7 часов в сутки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Убиваться" в спортзале также вовсе не обязательно – можно выбрать тренировки не только приводят тело в порядок и способствуют похудению, но и благотворно отражаются на здоровье:

йога

пилатес

стретчинг

боди-балет

бодифлекс

дыхательная гимнастика

ограничивают воздействие на поврежденные зоны за счёт правильного распределения нагрузки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему они эффективны:

Во-первых, статические нагрузки включают в работу сразу многие группы мышц. Все тело напряжено и получает нагрузку, что, безусловно, требует расходовать энергию и сжигать калории.

За один час занятия можно сжечь немногим меньше калорий, чем на беговой дорожке за то же самое время.

А во-вторых, любая регулярная двигательная активность вкупе со здоровым питанием уже благоприятно отразится на вашей фигуре.

Спокойные нагрузки имеют еще массу "плюсов" в копилку положительного влияния на организм:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Повышение подвижности суставов

Укрепление связок и мышц-стабилизаторов

Приведение в тонус мышечного корсета

Укрепление дыхательной системы

Снижение повседневной нагрузки на связочно-суставной аппарат и позвоночник

Растяжение брюшной стенки и грудного отдела, благодаря чему органы снова принимают правильное положение

Улучшение моторики кишечника.

Перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом относительно конкретно вашей зоны повреждения или иных противопоказаний - и только потом приступать.

Ранее диетолог познакомила с особенностями питания при хроническом стрессе.