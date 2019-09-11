Как похудеть без интенсивных тренировок: эффективные секреты

Эксперт рассказала, как избавиться от лишних кило без активностей в спортзале
Похудение невозможно без спортивных нагрузок – именно так думают большинство желающих избавиться от лишнего веса. У кого-то за нежеланием потеть в спортзале стоит обычная лень, а у других – проблемы со здоровьем, которые существенно ограничивают активность. Но похудеть без изнуряющих тренировок вполне реально, а как именно – рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. К слову, недавно она дала советы, как побороть вредные пищевые привычки, которые нам навязали в детстве.
Часто считают: чтобы сбросить вес, надо бесконечно скакать на аэробных занятиях, до обморока выполнять кардионагрузку и изматывать себя изнурительными упражнениями в спортзале.
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Поэтому когда возникают какие-либо проблемы со здоровьем многим почему-то проще объяснить свое "не могу похудеть" болячками и невозможностью заниматься спортом.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт уверяет - спорт в процессе похудения далеко не основное звено. Конечно, нужно понимать, что без регулярных тренировок не обрести красивый мышечный корсет и подтянутую фигуру. Но первая и главная причина, почему вы не можете похудеть, ваше питание.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
"Убиваться" в спортзале также вовсе не обязательно – можно выбрать тренировки не только приводят тело в порядок и способствуют похудению, но и благотворно отражаются на здоровье:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Почему они эффективны:
Спокойные нагрузки имеют еще массу "плюсов" в копилку положительного влияния на организм:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом относительно конкретно вашей зоны повреждения или иных противопоказаний - и только потом приступать.
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