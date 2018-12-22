Похудение с пользой для здоровья: все о диете DASH

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Диетологи рассказали о диете DASH, признанной самой безопасной в мире

Выбор диеты часто сопровождается побочными эффектами – постоянный голод, слабость, раздражительность, резкая перемена настроения, хронический гастрит, язва и другими неприятными явлениями. Но есть одна диета, которую рекомендуют не только для быстрого и эффективного похудения, но и для оздоровления. Диетологи раскрыли секреты самой безопасной диеты DASH, передает MensHealth.

Более 20 лет назад Национальный институт здоровья США (NIH) помогал финансировать исследования, которые могли бы разработать диету, которая предотвращает снижение кровяного давления. Такой план питания был назван диетой, способствующей остановке гипертензии (Dietary Approach to Stop Hypertension — DASH). Такая диета может помочь снизить вес без риска изменить кровяное давление и вызвать сердечные болезни.

Что такое диета DASH?

DASH – диета с низким содержанием натрия, что помогает улучшить здоровье сердца путем снижения кровяного давления и вредного холестерина. План питания подразумевает введение в рацион отдельных продуктов. Акцент в такой диете делается не на количестве еды, а на ее качестве. Вот главные правила, которых следует придерживаться:

Пить до 2 л жидкости в сутки.

Принимать пищу 5 раз в день. Вес одной порции — не более 215 г.

Калорийность дневного рациона — в пределах 2–2,5 тыс. ккал.

Сладости — не чаще 5 раз в неделю.

Акцент на употреблении злаков, семян, бобов, нежирного мяса и овощей.

Пить можно все, кроме газированной воды и алкогольных напитков.

Помимо основных приемов пищи разрешается не более 8 перекусов.

Между пятью основными приемами пищи разрешены 8 перекусов, но только в том случае, если вы начинаете испытывать нестерпимое чувство голода.

Табу на алкоголь и табак.

Обязательное снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день.

Обязательное включение в меню цельнозернового хлеба.

Исключить из рациона копчености, соленья, жирную пищу, сдобную выпечку, консервы из рыбы и мяса.

Также делается акцент на выборе богатых калием продуктов, таких как сладкий картофель, шпинат и бананы, поскольку минерал может помочь снизить высокое кровяное давление. В течение недели обязательно кушать около пяти порций орехов, семян и бобов.

Как снизить вес с диетой DASH?

Национальный институт здоровья США определил максимальную энергетическую ценность питания во время диеты — 2000 калорий в день.

Для того, чтобы похудеть с этой диетой, сначала нужно определить, сколько вы хотите потерять. Диетологи рассчитали, что при средней скорости метаболизма для потери одного килограмма в неделю нужно уменьшить потребление пищи на 7000 калорий. Как правило, большинство специалистов в области здравоохранения не советуют терять более килограмма в неделю.

Каждый год диетологи и медики определяют топ-40 лучших диет года. DASH была названа лучшей в течение восьми лет подряд, и не зря.

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Видео: video.rbc.ua