Похудение и отличное настроение: топ-3 ягодных диеты от Анны Седоковой

Певица поделилась вариантами легких диет на сезонных ягодах
Вот и пришло лето, а вместе с ним - сезон вкусных и полезных ягод. Певица Анна Седокова предложила несколько вариантов, как с помощью диеты на ягодах можно похудеть без голодания и с вкуснятинкой в рационе. Примерное меню артистка расписала на своей странице в Instagram.
"Давайте разбавим наш рацион самым вкусным, и без вреда для фигуры.
Вот, что я нашла: ягодные диеты. Снижение веса, витамины и отличное настроение нам обеспечено. Ведь лучшая диета та, что состоит из сезонных продуктов. Тогда у тебя создается ощущение, что ты не ограничиваешь себя, а просто наслаждаешься тем, что наконец созрело", - поделилась исполнительница.
Диета 1
Сидеть на такой диете нужно месяц и ежедневно съедать не менее 0,5 кг ягод (клубника, малина, смородина, крыжовник, вишня, черника).
Примерное меню на день:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Диета 2
Продолжительность такой диеты 5-7 дней.
Примерное меню на день:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Диета 3
Две недели такой диеты помогут избавиться от 8-ми килограмм, но конечно, не стоит забывать об особенностях нашего организма. Этот вариант понравился мне больше всех.
Примерное меню на день:
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