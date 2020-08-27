Как почистить организм: диетолог назвала 9 источников токсинов, которые нужно исключить

Иллюстративное фото (фото: unsplash.com)

Избавляемся от токсинов!

Токсины – продукты обмена веществ, которые не расщепляются, а оседают в организме и постепенно его отравляют. Прежде всего, они вредят печени, а если она не работает полноценно, страдают и другие органы. По мнению специалиста по питанию и детоксу Валентины Ивушкиной, наличие их можно определить по простым признакам. Постоянная усталость и невозможность встать с постели, несмотря на 8-часовой сон, бледное и отекшее лицо, запах изо рта, отсутствие стула, обложенный язык – все эти симптомы могут быть сигналом о том, что организму нужна чистка. Откуда же берутся токсины? Валентина назвала 9 главных источников накопления «внутреннего мусора».

От еды напрямую зависит наше самочувствие (фото: instagram.com/smartdetoxru)



1. Консервированная пища. Сюда относится не только еда с красителями и химическими консервантами (E – нитриты и нитраты, сорбаты, бензоаты, фосфаты и т.д.), но и вся пища в герметичных банках (жестяные, стеклянные, тетрапак). Естественно, в этом списке и домашние соленья/маринады, и варенье, и квашеная капуста – они сильно вредят пищеварению.



2. Обработанные продукты: колбасы, сосиски, сыр, бекон, копченая рыба, сало, куриные наггетсы, каши и супы быстрого приготовления, многие кондитерские изделия. К сожалению, все это можно увидеть на обеденном столе многих семей, тогда как такая пища содержит трансжиры и канцерогены, опасные для здоровья.



3. Несвежая пища. Стараясь сэкономить время, женщина готовит борщ на неделю. В нем образуются микроорганизмы, и он уже не приносит пользу, а вызывает брожение в кишечнике. Приготовленное блюдо нужно употребить на протяжении 24-х, максимум – 48 часов, тогда оно будет полезным для здоровья.



4. Несовместимая пища. Съеденные вместе:

мясные и молочные продукты;

рыба и яйца;

лук и мед;

гречка и свинина

и так далее.



5. Пища, съеденная не по циклу природных элементов. Например, употребляемые на завтрак молоко, жирная сметана, сливочное масло, пшеничный хлеб, свинина, орехи, сладкое, смузи, соки и сырые салаты вызывают накопление Слизи и, следовательно, образование слизистых токсинов.



6. Употребление сырой воды вместо кипяченой. Для активного очищения вода должна быть не просто кипяченой, но и обязательно горячей, температуры чая.

7. Переедание. Общих рекомендаций по размеру порции нет. Но есть одно правило – примерно четверть желудка должна оставаться пустой.

8. Прием пищи на ночь. Не есть после 18-ти – это, пожалуй, жесткое правило. А вот после 20-ти точно не стоит. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.

9. Рацион, в котором недостаточно овощной клетчатки, прошедшей термическую обработку. Она как раз помогает вывести токсины, привести в норму работу ЖКТ, восстановить щелочной баланс.