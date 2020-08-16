Почему вес уходит медленно: эксперт дала исчерпывающее пояснение

Почему у некоторых людей вес уходит медленнее, чем у других? Что тормозит похудение и мешает приблизиться к заветной цифре на весах? И как бороться с таким положением вещей? Об этом рассказала в Instagram нутрициолог Надежда Пахирко.



Но почему каждый худеет со своей скоростью? Даже люди с одинаковыми стартовыми показателями худеют по-разному.

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Никогда не сравнивайте себя с другими, т.к. вы уникальны. Даже если вы того же веса возраста и роста, что и ваша подруга (что очень маловероятно), у вас есть еще невероятное количество отличий:

Генетика

Уровень физнагрузки (тренировки, работа, домашние обязанности и пр.)

Заболевания

Скорость обмена веществ. Он бывает быстрый медленный и нормальный.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При быстром обмене веществ вес уходит стремительно. Но вы можете чувствовать голод раньше, чем другой человек при той же калорийности рациона и тех же физических показателях (рост, возраст, вес и пр).

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Здесь важно не терпеть голод, а просто добавить 100-200 ккал в рацион. При замедленном обмене веществ, вес будет уходить медленнее, чем у других людей с теми же физическими показателями. Но это не означает, что нужно резко снижать калорийность на 500 ккал.

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Снижайте не более 100 ккал в неделю. И наблюдайте за собой. Голода быть не должно, вялости и нехватки энергии тоже. Если вес тронулся лучше - остановиться на этой калорийности и добавить больше активности. Лучше медленно, но безопасно идти к стройности. Ведь мы делаем это прежде всего для здоровья.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И не забывайте, что замедленный обмен веществ можно привести к нормальному. Иначе вы всю жизнь обрекаете себя на очень низкокалорийное питание.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об основах сбалансированного и разнообразного здорового питания.