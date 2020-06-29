Почему вес уходит медленно: диетолог успокоила исчерпывающим ответом

Многие худеющие в начале пути сталкиваются с проблемой, которая может стоит первоначального энтузиазма и даже поубавить желание двигаться дальше и не забросить борьбу за стройность – похудение идет не с той скоростью, с которой изначально хотелось и планировалось. В чем же дело? Разобраться в данном вопросе помогла диетолог Ева Шишова на странице в Instagram.

Первые 2-4 недели вес уходит быстро и равномерно, вы радуетесь и думаете, что так будет всегда. Но во второй месяц вес начинает уходить медленнее, или, как многие любят говорить - "вес встал", или вообще вырос.

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У вас паника, вы же планировали все иначе, но организм не хочет придерживаться ваших планов. Вы урезаете себе калорийность или начинаете тренироваться 4 раза в день, тем самым делая только ещё больший стресс организму. Остановитесь, успокойтесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы не за месяц набрали лишние кг, и они стали организму, как родные. А вы быстро расстаетесь с родными? Так же и ваше тело! Да, вес может "стоять" 2-3 недели, может внезапно немного увеличиться, и это нормально!

Что делать? Ждать, и главное - продолжать жить в том же режиме: не бросать, не урезать калорийность, не добавлять спорта в 5 раз больше.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для организма жиросжигание - это уже стресс. А если вы еще больше загоняете его в угол, то у вас выделяется большое количество гормона стресса - кортизола, который препятствует жиросжиганию. Конечно, есть отдельные случаи, когда можно прибегать к вышеперечисленным методам, но в 95% случаев это не нужно.

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию, похудению, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала о важных ошибках худеющих.