Почему не уходит живот: диетолог назвала важную скрытую причину

Одна из наиболее проблемных зон при похудении – живот. Избавиться от него не так-то просто, а ведь хочется поскорее обзавестись стальным прессом. Кроме того, живот — это часть тела, по которой многие девушки понимают, что пора худеть, утверждает на странице в Instagram диетолог Елена Кален, которая научила справляться с пищевыми срывами.

Живот — это, конечно же, внутренние органы. И когда набирается лишний вес и растет живот, то это означает, что органы обрастают жирком. Такое брюшко нам сигнализирует о том, что скорее всего в рационе много быстрых углеводов: мучных изделий, сладостей.

⠀

И порой кажется, что вот уже только полезные продукты ем, уже и чай без сахара пью, и без шоколада, и мороженное сто лет не ела. Но почему-то живот не уходит.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому девушки часто переходят на низкокалорийные продукты, "полезные" фрукты и начинают есть их в большом количестве. Голод не тетка, попробуй его не утоли. А еще включается мысль: "Фрукты — это же полезно! Можно и без голода пожевать — витамины!" А живот при этом все больше и больше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, во фруктах содержатся витамины! Поборники правильного питания часто предлагают пить свежевыжатые соки, фруктовые смузи. И, если в одном яблоке примерно 2 ложки сахара, то в стакане сока из 3 яблок будет уже 6 ложек сахара. К тому же вы лишены клетчатки, кишечник не чистится, да и витаминов гораздо меньше.

Если вы совсем уберете фрукты из рациона, то ничего не потеряете. Все витамины и минералы вы получите из овощей и других продуктов. Поэтому, если вы хотите избавиться от животика, обратите внимание на те продукты, которые вы едите.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее диетолог озвучила факторы, не влияющие на похудение, и развенчала популярные мифы.