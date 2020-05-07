Почему стоит замачивать крупы: эксперт дала исчерпывающий ответ и советы

Неоднократно специалисты по питания подчеркивали, что крупы,бобовые и орехи перед употреблением стоит замачивать. Но зачем это делать? Всему виной фитиновая кислота, но так ли она вредна, как принято считает. Блогер-диетолог Света Бугела, которая ранее назвала топ-7 правил здоровой иммунной системы, на странице в Instagram дала исчерпывающий ответ.

Фитиновая кислота содержится в зернах растений для того, чтобы хранить фосфор. Фосфор нужен растению для прорастания. И именно в этот момент она высвобождается.



Фитиновая кислота связывает цинк, железо и кальций в нашем теле и выводит их. Со временем это может спровоцировать дефициты. Но научные исследования показали, что для человека, который питается сбалансированно, это большая редкость.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избавиться от фитиновой кислоты:

1.Замачивание. Зерна и бобовые замочите в воде комнатной температуры на ночь. Можно не добавлять к воде ничего.

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2.Проращивание. Любое проращивание приводит к избавлению от фитиновой кислоты. Помните, она нужна ростку, а когда росток есть, то ее функция выполнена.

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3.Ферментация. Органические кислоты, которые образовываются в процессе ферментации, приводят к удалению фитиновой кислоты.

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А если соединить эти методы, то фитиновой кислоты не будет и в помине.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А еще фитиновая кислота может быть полезной. Вы не ослышались. Научные исследования показывают, что она помогает предотвратить рак и камни в почках.

Вывод. Если вы вегетарианец, замачивайте все. Вы в группе риска. Если ваш рацион сбалансирован, то замачивайте бобы. Крупы не обязательно. А замоченные орехи вообще не вкусные.

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