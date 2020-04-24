Почему голодные диеты не работают: подробный ответ эксперта

Фитнес-блогер расписала, что происходит с организмом при голодании
В головах у многих до сих пор живёт установка, что чтобы худеть - надо голодать. Чем меньше ешь - тем лучше. Меньше ешь - быстрее похудеешь. Но это не так! Фитнес-блогер Лена Карасева, которая ранее назвала 15 полезных привычек для похудения и стройности, подробно рассказала на своей странице в Instagram, почему голодные диеты не приводят к похудению.
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Давайте разбираться. Возьмем гипотетическую девушку Марусю с весом 80 кг, которая хочет похудеть на 30 кг.
Маруся понимает, что есть надо поменьше, и сокращает потребление суточных калорий с 2000 до 1200, убирает мучное, сладкое и тд.
1. Да, первое время Маруся худеет. Организм в шоке. Раньше ему перепадало еды в разы больше, но он все ещё держится и надеется, что это временно.
2 Через 4-6 дней мотивация начинает сходить на нет и голод чувствуется все сильнее.
3. Мысли о еде становятся всё более навязчивые. Начинаются лёгкие поджирания "запрещеночки". Но кг пока уходят.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Портится настроение. Маруся становится раздражённой. Булочки начинают сниться по ночам.
5. Срыв .Все как в тумане. На весах плюс. Весь вес вернулся.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Что происходит в вашем организме, когда вы начинаете сидеть на жестких диетах:
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Голодные диеты - зло.
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Чтобы худеть, не нужно страдать от голода. Важно питаться сбалансированно, держать небольшой дефицит калорий, своевременно делать перерывы в похудении и жить комфортной жизнью.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как отучиться лакомиться сладким после еды и предложила топ полезных вариантов замены.