Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

Как правило, похудение – это длительный процесс, к которому не все оказываются готовы. Многим хочется получить результат здесь и сейчас, и тогда они прибегают к экспресс-диетам в надежде в два счета расстаться с лишними кило и проснуться на размер меньше. Чем опасно быстрое снижение веса и почему к нему не следует прибегать даже в крайних случаях на странице в instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая научила худеть без изнурительных тренировок.

То, что похудение - это долго - одна из самых частых отговорок тех, кому нужно сбросить вес. Ведь результат, в зависимости от стартового веса, будет только через месяц-два, а то и полгода, а тратиться время и терпеть неудобства приходится здесь и сейчас.

Именно поэтому диеты “три дня на гречке / кефире / яблоках / куриной грудке и т.д.” очень популярны. Ведь если на монодиете просидеть 4-7-10 дней, то результат будет здесь и сейчас.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем чреваты экспресс-диеты и почему к ним не стоит прибегать:

Откат к прежнему весу, а скорее всего - гораздо большему, произойдет обязательно. Просто потому, что вы не сможете жить всю оставшуюся жизнь на салате или бананах. Рано или поздно вы начнете есть, как привыкли - а значит и калорий набирать, сколько и раньше. А скорее всего - намного больше, потому изголодавшийся на диете организм потребует вернуть все, что вы ему не додали.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При быстром похудении качество вашего тела неизбежно испортится, кожа просто не умеет так стремительно сокращаться - она обвиснет, станет дряблой, могут появиться растяжки.

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