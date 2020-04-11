Как победить вечерний голод и тягу к сладкому: 5 способов от нутрициолога

Проблема вечернего "жора" и неутолимой тяги к сладкому знакома многим и нередко именно это мешает нам наконец начать худеть. Нутрициолог-диетолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, как победить этих "врагов".

Эксперт пошагово расписала, как вам нужно действовать.

5 способов победить вечерний голод и тягу к сладкому:



Начните полноценно завтракать.

Не сплошными углеводами из каши и сухофруктов с ложкой меда, после которых глюкоза в крови резко повысится и упадет, после чего вы ощутите нестерпимый голод, а белками, жирами и углеводами. Стабилизировав уровень сахара в крови целый день будете спокойны к еде, даже вечером.

Пример: авокадо, омлет, зеленый салат с маслом и семенами.





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Всегда ужинать плотно, но легкой пищей - белком и овощами.

Пример: кальмар со стручковой фасолью или запеканка из индейки и брокколи.

Заменяя ужин кефиром, вы провоцируете скачки инсулина - которые вызывают желание покушать. Через пару часов засосет под ложечкой и вы наброситесь на еду.



Уберите углеводистые перекусы.

Сладкие батончики, фрукт, хлебцы с фоуктозой.

Правильно: орехи, зеленые смузи, гречневые хлебцы с рыбой или икрой.





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Найдите хобби.

Да-да. Многие едят от того, что нечем заняться или устали. Напишите 10 вещей, которые расслабляют и 10 вещей, которые вам нравятся. Сделайте массаж лица, потанцуйте или помедитируйте вместо еды



Ложитесь спать до 23 часов.

Это время включения в работу жиросжигающнго гормона, далее вырабатывается мелатонин, отвечающий за восстановление. Не легли вовремя и нарушили их работу - тяга к еде и разбитость утром обеспечена.

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Ранее диетолог Ева Шишова рассказала о правильном выборе хлеба для желающих сбросить и удержать вес.