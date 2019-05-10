Плюсы и минусы растительного молока: диетолог рассказала о нюансах

Растительное молоко завоевывает все большую популярность среди потребителей. Его позиционируют, как полезный элемент для правильного питания и даже похудения, но так ли это? Об особенностях этого продукта рассказала в Instagram профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.

Вначале эксперт развеяла распространенные мифы о коровьем молоке, а затем перечислила виды растительного молока и дала характеристику каждому из них.

"Коровье молоко. Про то, что его винят во всех страшных грехах, это понятно и не имеет под собой никакой научной основы. Надеюсь, мои подписчики уже понимают, что молочные продукты - полезны, не выводят кальций из организма и не содержит гной. Рекомендация проста: пейте, если хочется и не пейте, если есть дискомфорт, есть много вариантов других молочных продуктов", - отметила диетолог.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

По ее словам, молоко не рекомендуется пить детям до года, а взрослим стоит употреблять не более 250 мл в сутки.

"Теперь пару слов о растительных видах молока:

Нет смысла заменять коровье молоко на растительное с целью похудеть;

Не нужно выбирать растительное молоко, если оно вам не нравится, только потому, что так модно и все так делают;

Растительное молоко не полезнее коровьего, это просто альтернатива;

Выбирайте и пейте то молоко, которое Вам нравится", - посоветовала специалист.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем же отличаются различные виды растительного молока и что между ними общего?

Соевое молоко часто является основой для других видов, в нем много белка, его часто обогащают кальцием, что здорово для вегетарианцев.

Миндальное молоко содержит очень мало белка.

Кокосовое молоко с хорошим составом имеет высокую жирность, причем по большей части - это насыщенные жиры.

Овсяное молоко и рисовое также содержат мало белка, но имеют слабый запах, подходят для приготовления.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Нет никакой разницы и никаких преимуществ перед определенным видом молока", – подытожила эксперт.

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