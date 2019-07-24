Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога

Во время отпуска, особенно если вы едете на курорт по системе питания "все включено", риск набрать лишние килограммы и ухудшить состояние своего здоровья очень велик. Что же делать, чтобы насладиться заморскими кулинарными изысками без вреда для фигуры? Правилами питания на отдыхе профессиональный диетолог Светлана Фус поделилась на своей странице в Instagram.

"Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Во многих случаях это может стать вызовом и испытанием для привычного питания. Даже одна - две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию", - отметила эксперт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Далее она перечислила риски, которые от этого грозят:

потери контроля над аппетитом;

набора веса;

повышение уровня сахара в крови

ухудшение состояния микрофлоры кишечника;

расстройств пищеварения.

Поэтому нужно построить свое "отпускное" питание так, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в виде лишнего веса и проблем со здоровьем.

Основные правила питания на отдыхе:

1. Старайтесь соблюдать режим питания, даже если вы встаете на отдыхе позже, чем обычно дома.

2. Не делайте длительных перерывов между основными приемами пищи: 3 - 4 часа, не больше.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Не нужно есть между основными приемами пищи. В это время лучше пить воду. Непрерывно жевать не надо!

4. Конечно же, пейте воду. НЕ соки, коктейли или что-то другое, а лучше воду. Потому что - все, что не вода - еда.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Светлана Фус составила перечень продуктов, которые лучше всего употреблять в жару.

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