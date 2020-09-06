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Как питаться осенью, чтобы не поправиться: хитрости от диетолога

Воскресенье 06 сентября 2020 14:25
Как питаться осенью, чтобы не поправиться: хитрости от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Как перестроить свой рацион, чтобы не набрать лишнего

Скоро наступят первые похолодания, не забудьте перестроить рацион. Он должен отличаться от того, как мы питаемся летом. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какое питание должно быть осенью, чтоб не набрать лишних кг, иметь крепкий иммунитет и отличное настроение.

Основные правила:

Употребляйте больше сезонных овощей и фруктов, например: тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил, груши.

Как питаться осенью, чтобы не поправиться: хитрости от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Приправляйте еду специями, не отказывайте себе в острых (если нет противопоказаний), ведь они позитивно влияют на микроциркуляцию и помогают согреться.

Для того, чтоб не переедать, между приемами пищи согревайтесь теплыми напитками: травяной, имбирный чай, чай со специями.

Как питаться осенью, чтобы не поправиться: хитрости от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Старайтесь съедать 1-2 порции белковой пищи в сутки (морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу, грибы).

Употребляйте больше правильных и здоровых жиров, ведь они - источник сытости. Например, оливковое масло, тыквенные семечки, орехи (кроме арахиса и кешью), оливки, авокадо и даже кусочек сала в холода пойдёт на пользу.

Добавьте в свой рацион теплые овощные супы.

Как питаться осенью, чтобы не поправиться: хитрости от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Не злоупотребляйте спиртными напитками, это не самое надежное средство, чтобы согреться. Если предстоит празднования, отдайте предпочтение вину. И помните, что дозировку вина просчитываем по формуле: 1-2 гр на 1 кг массы тела.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об употреблении углеводов в период похудения.

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