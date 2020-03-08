Как питаться худеющим и что есть в режиме тренировок: ценные советы от диетолога

В период похудения важно осознанно подходить к приготовлению и потреблению пищи и знать тонкости питания, чтобы процесс был легким, а здоровый рацион шел лишь на пользу. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее пояснила тонкости употребления коровьего и растительного молока, ответила в Instagram на часто встречающиеся вопросы о питании в период похудения и тренировок.

Нужно ли есть супы? Как их вписать в метод тарелки?

Супы не являются обязательной частью рациона. Чтобы стул был регулярный нужно потреблять достаточное количество клетчатки и жидкости. Но суп также не является чем-то запретным. Выбирайте правильные супы: на нежирном бульоне, с большим количеством овощей и бобовых. Что касается метода тарелки, суп в него вписывать не нужно.

Что есть до/после спортзала, если хочешь похудеть?

Нет такого правила. Не так важно, что вы съедите до-после тренировки, важно, что вы съедите в течение дня. Если вы будете в дефиците калорий, то похудеете, если в профиците - наберёте вес.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какова роль гормона стресса кортизола в похудении, как выявлять и что с ним делать?

Заболевания, сопровождающиеся как повышением, так и снижением кортизола имеют яркую клинику, которую эндокринолог не пропустит. И только лишний вес не является следствием повышенного кортизола. Поэтому не надо его самим сдавать, смотреть, тем более, что делается это в рамках супрессивного теста.

Какая разница между растительным и коровьим молоком для организма?

Очевидно, растительное молоко не содержит лактозы и насыщенных жиров. Если у вас нет непереносимости лактозы, генетически подтверждённой, то нет смысла менять обычное молоко на растительное.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему вредно жарить мясо?

Потому что при жарке мяса образуются соединения, потребление которых в высоких дозах приводит к развитию онкологических заболеваний. Обжаривайте мясо быстро и доводите в духовке. Либо тушите. Важно! Если вы едите жареное мясо не каждый день, то это не страшно, паники не нужно.

Ранее диетолог Лора Филиппова познакомила с основными принципами здорового питания.