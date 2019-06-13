Питание при малоактивном образе жизни: диетолог дала советы

Активность и правильное питание – вот формула стройности хорошего самочувствия. Но что делать, если малоподвижный образ жизни пока никак невозможно скорректировать, а ведь держать себя в форме хочется всегда? Диетолог Ольга Усенко рассказала в Instagram о тонкостях рациона для тех, кто мало двигается и не имеет возможности посещать тренировки.

Эксперт перечислила продукты, которые следует включить в рацион, а также те блюда, от которых стоит отказаться.

Что необходимо убрать из меню, если маленькая активность:

Иллюстративное фото (pexels.com)

сахар и все продукты с его содержанием;

муку белую во всех продуктах;

жирное мясо;

соусы любые и заправки для салатов, кроме растительного масла (оливковое, кунжут и т.д.);

пицца, паста даже твердых сортов;

молоко в виде чистого продукта и как добавка в кофе.

В случае с маленькой подвижностью, нужно также урезать калорийность и, скорее всего, она не будет превышать 1400 ккал, а также распределить продукты максимально строго, чтоб организм работал так, как нужно нам. Режим в таком случае будет состоять из 3х разового питания.

Распределение продуктов в течение дня:

Иллюстративное фото (pexels.com)

углеводы все до 13:00 - и фрукты, и гарниры, все в первой половине дня;

ужин строго за 4 часа до сна и не позже 19:00;

завтрак через час после подъема;

яйца до 15:00;

орехи/семечки до 15:00;

молочные/кисломолочные продукты до 15:00.

Питание - это основа нашего внешнего вида. И если нет возможности двигаться много, то нужно держать себя максимально в питании, уверяет Ольга.

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