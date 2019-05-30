Питание после 30 лет: диетолог перечислила "опасные" продукты

Их потребление нужно максимально сократить
С возрастом в организме происходит множество естественных изменений. Меняются обменные процессы, гормональный фон, работа внутренних органов. Замедляется клеточный обмен, в результате которого поддерживать красоту становится все сложнее. В результате, для поддержания здоровья и хорошего самочувствия после 30 лет важны изменения в рационе.
Популярный диетолог Елена Кален раскрыла на своей странице в Instagram список "опасных" продуктов, употребление которых следует сократить.
1. Колбасные изделия.
В обработанное мясо зачастую добавляют огромное количество жира, соли и красителя. Постоянное употребление этих продуктов со временем может вызывать серьезные нарушения в работе почек и печени, а также негативно сказаться на эластичности кожи.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Сдобная выпечка.
Булочки, пирожки и белый хлеб имеют высокий гликемический индекс, который напрямую влияет на уровень глюкозы в крови. Скачки глюкозы в организме могут привести к развитию сахарного диабета. Помимо этого, дрожжи вызывают вздутие живота и ухудшают работу кишечника.
3. Фаст-фуд.
Ближе к 30 годам калории из бургера и картошки фри неминуемо откладываются в бока. Также стоит отказаться от еды быстрого приготовления из-за большого количества соли и трансжиров. Их избыток нарушает водный баланс, вызывает отеки и негативно отражается на коже.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Газированные напитки.
В них содержится фосфорная кислота — враг N 1 для костной ткани. Эта кислота захватывает кальций и магний, вымывает их из организма, увеличивая риск возникновения остеопороза.
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5. Молоко.
В молоке содержится лактоза, которая не так просто усваивается в зрелом возрасте. В непереваренном виде лактоза может вызывать газы и вздутие живота.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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