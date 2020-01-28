С чем пить чай: лучше варианты правильных перекусов от диетолога

Во время чаепития часто рука сама так и тянется к чему-то сладкому и вкусному, сойдет бутерброд или другой быстрый перекус, вот только такие перерывы за чашечкой ароматного напитка могут оставить лишние кило на проблемных зонах. И виноват в этот вовсе не травяной отвар. Блогер-диетолог Светлана Бугела, которая ранее развенчала распространенные заблуждения о похудении, перечислила на странице в Instagram идеальные варианты перекусов к чаю, которые помогут сохранить фигуру.

Любите чай? К сожалению, чаще всего вы любите не его, а вкусности, с которыми его пьете. Вернее те эмоции, который вы испытываете, когда пьете чай со сладостями. А именно - легкий кайф.

⠀

Когда вы понимаете, что конфетки не лучшая еда, то вы страдаете. Ведь теперь чай удовольствия не приносит. Если не добавить сахар, конечно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так чем же заменить привычные сладости без вреда для здоровья?

сыр: это взрыв вкусов, если вы поэкспериментируете

черный шоколад: если научиться съедать по 2 кусочка и кайфовать от вкуса, то вы забудете про молочный и с изюмом

протеиновый батончик: только тогда, когда вы понимаете, что вам нахватает белка и вы активны.

Чего не должно быть в составе печений, конфет и прочего:

маргарина

других трансжиров

красителей, усилителей вкусов, непонятных вам названий

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам хочется иногда вредного, то следите за составом, а также помните, что:

Цельнозерновая мука всегда лучше белой.

Сахар всегда сахар. Хоть коричневый, хоть тростниковый, хоть белый.

"Полезная" выпечка не даёт вам индульгенцию съедать ее без контроля. Помните об этом.

Напомним, что нутрициолог Елена Кален научила правильно выбирать хлеб и рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке хлебо-булочных изделий.