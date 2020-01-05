Как не переедать зимой: практичные советы от диетолога

Активизация режима "худею" обычно включается ближе к весне, а в середины зимы после череды праздников, которые вполне могли пройти с минимальными потерями для фигуры, хочется расслабиться и не думать о сезоне купальников. Холод и отсутствием активных прогулок только подстегивают сесть за стол и получить быструю радость от чего-то вкусного и питательного. Зимний жор можно контролировать, и это не так сложно, уверяет в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Нужная калорийность рациона и сложные углеводы сделают свою дело, и жор отступит. Какие же продукты следует добавить в меню?

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Сложные углеводы должны быть ежедневно в рационе:

крупы

бобовые

цельнозерновые злаки

картофель

батат

хлеб цельнозерновой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ежедневно, 150-200 гр гарнира должно быть в рационе обязательно. Нужно чередовать в течение недели различные варианты блюд: 4-5 разных гарниров за 7 дней.

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Если не набирать норму калорий/белков/жиров/углеводов, то жор не пройдет, поэтому в холодное время года мы активнее должны следить за количеством и качеством своего рациона.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В идеале, чтобы не было всех перепадов в питании и весе, нужно заниматься своим рационом не только перед праздником или зимой, а на постоянной основе. Легче и результативнее один раз нарушить или 2-3 раза и вернуться в колею, чем готовиться каждый раз и начинать как впервые.

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