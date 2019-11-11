Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога

Эксперт рассказала, как удержаться от "вечернего жора"
Дело к полуночи, а к вам, по привычке, заглянул в гости бешеный аппетит и требует срочно придаться греху чревоугодия? Так вы точно не похудеете! Как же справиться с проблемой? Диетолог Алла Пониматкина, которая ранее перечислила здоровые продукты, которые очень калорийны, дала эффективные советы от "вечернего жора" на своей странице в Instagram.
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Итак, что делать, чтобы не переедать на ночь:
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Не голодайте днем, приучите себя правильно есть! Не пропускайте обед и ужин, порции должны быть достаточно большими. Тогда не захочется есть на ночь.
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2 белка от яйца, в 2 шт всего 34 Ккалл и 0 г углеводов, зато белка достаточно и спишь со спокойной совестью.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Вода, лучше пару стаканов, способ недолговечный, даёт отсрочку минут на 20, поэтому уснуть желательно сразу. Но не нужно злоупотреблять употреблением жидкости, если вас тревожит по утрам отечность.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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Почистите зубы. Мозг воспринимает это как сигнал, что еды сегодня не будет.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Контролируйте свой аппетит и держите себя в руках. Вы - то, что вы едите.
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"Мужчины любят глазами, что бы они там не говорили про духовную связь с вами", - подытожила эксперт.
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