Пальчики оближешь: нутрициолог научила готовить полезные блины для худеющих

Блины на завтрак для худеющих? Почему бы и нет. Ведь по словам нутрициолога Софии Рожко, блины - идеальный продукт! И по вкусу, и по своей пищевой ценности. О секретах приготовления правильных блинов эксперт рассказала на странице в Instagram.

Если мы посмотрим на них как набор белков, жиров и углеводов – будет практически тоже самое, что съесть кашу с мясом. То есть – отлично. Мука зачислится к углеводам, а яйца, молоко - к белкам и жирам. Начинку уже можно фантазировать.

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Такое сочетание идеально сработает на завтрак и обед, главное- дополнить клетчаткой, желательно в виде овощей.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как приготовить хорошие блинчики?

1. Взять правильную муку: спельтовую, овсяную, гречневую, можно даже зеленую гречку, ржаную или цельнозерновую

2. Добавить туда яйцо и молоко/кефир

3. Добавить масло или смазать им поверхность. Отлично подойдет масло ГХИ.

4. Купить нормальную антипригарочную сковороду. Иначе и первый, и сотый блин будут комом.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

А что с начинкой? Тут выбор делится на соленые и сладкие:

творог с грушевым или яблочным пюре

творог с чесноком, авокадо, растительным маслом, перебитые в блендере

рикотта с икрой ( и не обязательно красной, подойдет и минтая)

греческий йогурт со свежими огурцами и солью

мясные блинчики (протушенный фарш с луком)

с печенью трески

греческий йогурт перебитый в блендере с бананом и орехами.

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Возьмите это как основной прием пищи, дополните овощами в любом виде, и будет идеально.

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