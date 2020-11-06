Пальчики оближешь: нутрициолог научила готовить полезные блины для худеющих

Специалист поделилась рецептами полезных и вкусных блинчиков
Блины на завтрак для худеющих? Почему бы и нет. Ведь по словам нутрициолога Софии Рожко, блины - идеальный продукт! И по вкусу, и по своей пищевой ценности. О секретах приготовления правильных блинов эксперт рассказала на странице в Instagram.
Если мы посмотрим на них как набор белков, жиров и углеводов – будет практически тоже самое, что съесть кашу с мясом. То есть – отлично. Мука зачислится к углеводам, а яйца, молоко - к белкам и жирам. Начинку уже можно фантазировать.
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Такое сочетание идеально сработает на завтрак и обед, главное- дополнить клетчаткой, желательно в виде овощей.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как приготовить хорошие блинчики?
1. Взять правильную муку: спельтовую, овсяную, гречневую, можно даже зеленую гречку, ржаную или цельнозерновую
2. Добавить туда яйцо и молоко/кефир
3. Добавить масло или смазать им поверхность. Отлично подойдет масло ГХИ.
4. Купить нормальную антипригарочную сковороду. Иначе и первый, и сотый блин будут комом.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
А что с начинкой? Тут выбор делится на соленые и сладкие:
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Возьмите это как основной прием пищи, дополните овощами в любом виде, и будет идеально.
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