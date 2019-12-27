Пальчики оближешь: диетолог поделилась рецептами вкусных низкокалорийных новогодних блюд

Новогодние праздники – это время не только радости и веселья, но и гастрономических соблазнов, которые поджидают тех, кто следит за своим весом. Худеющим приходится прибегать к различным уловкам, чтобы не устроить себе "праздник живота", который "отзовется" лишними кило. Но можно пойти по другому пути и составить праздничное меню так, чтобы и гости были сыты и довольны, и прибавка в весе никому не грозила. Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram поделилась несколькими рецептами вкусных и здоровых праздничных блюд, которые придутся по вкусу всем гостям.

Если правильно подойти к организации новогоднего стола, то мучающий вопрос, что готовить на Новый год, чтобы накормить всех полезно и вкусно – отпадет. Вот два рецепта основных блюд, которые понравятся даже тем, кто не придерживается правильного питания.

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Куриное филе по-итальянски



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КБЖУ на 100гр - 125/14/4/9

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Ингредиенты:

Куриное филе - 300гр

Сыр моцарелла - 100гр

Помидор - 1шт

Томатная паста, базилик свежий, соевый соус, перец - по вкусу

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Приготовление:

Сыр моцарелла и томаты нарезаем круглыми дольками. В курином филе делаем небольшой продольный надрез. Филе перчим и поливаем соевым соусом по вкусу. В надрез вставляем сыр, помидоры и базилик и смазываем томатной пастой. Куриное филе с моцареллой и помидорами укладываем на противень. Отправляем форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.

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Шампиньоны с курицей и сыром



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КБЖУ на 100гр - 105/12/5/2

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Ингредиенты:

Куриное филе - 500гр

Сыр фета - 60гр

Шампиньоны большие - 10шт

Сметана 10% - 4ст.л.

Мука ржаная - 1ст.л.

Сыр моцарелла (измельченная), петрушка свежая, перец, соль - по вкусу

Приготовление:

У шампиньонов вынимаем ножки. Застилаем форму для выпечки пергаментом и раскладываем в ней шляпки отверстиями вверх.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мелко нарезаем куриное филе. Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем нарезанную курицу, жарим около 5 мин.

Пока жарится курица, мелко нарезаем ножки грибов. И добавляем их в сковороду с курицей, готовим еще 5 мин. Смешиваем муку со сметаной и водой (при необходимости).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Убавляем огонь и вливаем сметану в сковороду. Солим, перчим, перемешиваем. Тушим еще 8-10 мин, пока смесь не загустеет, затем снимаем с огня, чтобы остыла.

Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. Натираем сыр фета на терке и смешиваем с курицей и грибами.

Добавляем мелко нарезанную петрушку и перемешиваем. Наполняем этим шляпки шампиньонов. Сверху посыпаем тертой моцареллой.

Запекаем в духовке в течение 15-20 минут.

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