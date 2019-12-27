Пальчики оближешь: диетолог поделилась рецептами вкусных низкокалорийных новогодних блюд

Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт рассказала, как порадовать гостей и не набрать лишнего во время застолья
Новогодние праздники – это время не только радости и веселья, но и гастрономических соблазнов, которые поджидают тех, кто следит за своим весом. Худеющим приходится прибегать к различным уловкам, чтобы не устроить себе "праздник живота", который "отзовется" лишними кило. Но можно пойти по другому пути и составить праздничное меню так, чтобы и гости были сыты и довольны, и прибавка в весе никому не грозила. Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram поделилась несколькими рецептами вкусных и здоровых праздничных блюд, которые придутся по вкусу всем гостям.
Если правильно подойти к организации новогоднего стола, то мучающий вопрос, что готовить на Новый год, чтобы накормить всех полезно и вкусно – отпадет. Вот два рецепта основных блюд, которые понравятся даже тем, кто не придерживается правильного питания.
⠀
Куриное филе по-итальянски
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
КБЖУ на 100гр - 125/14/4/9
⠀
Ингредиенты:
- Куриное филе - 300гр
- Сыр моцарелла - 100гр
- Помидор - 1шт
- Томатная паста, базилик свежий, соевый соус, перец - по вкусу
Как удержать вес в праздники: эффективные советы
⠀
Приготовление:
- Сыр моцарелла и томаты нарезаем круглыми дольками. В курином филе делаем небольшой продольный надрез. Филе перчим и поливаем соевым соусом по вкусу.
- В надрез вставляем сыр, помидоры и базилик и смазываем томатной пастой.
- Куриное филе с моцареллой и помидорами укладываем на противень. Отправляем форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.
⠀
Шампиньоны с курицей и сыром
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
КБЖУ на 100гр - 105/12/5/2
⠀
Ингредиенты:
- Куриное филе - 500гр
- Сыр фета - 60гр
- Шампиньоны большие - 10шт
- Сметана 10% - 4ст.л.
- Мука ржаная - 1ст.л.
- Сыр моцарелла (измельченная), петрушка свежая, перец, соль - по вкусу
Приготовление:
- У шампиньонов вынимаем ножки. Застилаем форму для выпечки пергаментом и раскладываем в ней шляпки отверстиями вверх.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Мелко нарезаем куриное филе. Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем нарезанную курицу, жарим около 5 мин.
- Пока жарится курица, мелко нарезаем ножки грибов. И добавляем их в сковороду с курицей, готовим еще 5 мин. Смешиваем муку со сметаной и водой (при необходимости).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Убавляем огонь и вливаем сметану в сковороду. Солим, перчим, перемешиваем. Тушим еще 8-10 мин, пока смесь не загустеет, затем снимаем с огня, чтобы остыла.
- Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. Натираем сыр фета на терке и смешиваем с курицей и грибами.
- Добавляем мелко нарезанную петрушку и перемешиваем. Наполняем этим шляпки шампиньонов. Сверху посыпаем тертой моцареллой.
- Запекаем в духовке в течение 15-20 минут.
Напомним, что нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала, как укрепить иммунитет в холодное время года.