Как отучиться лакомиться сладким после еды: диетолог предложила топ вариантов

Как часто вас после основного приема пищи хотелось что-нибудь сладкого с чаем? Иначе, есть чувство незавершенности. Узнали себя? Отучиться от нее можно, начав с того, что заменить сладкое на что-то другое, а потом и вовсе оставив "пустой" чай. Диетолог Альбина Комиссарова, которая раскрыла правду о поддержании веса без диет и витаминных комплексах, предложила топ вкусных и полезных вариантов к чаю.

С чем же можно пить чай, после еды? Здоровых и вкусных вариантов масса.

С лимоном. Не сильно сытно, но зато придаст вкус и аромат вашему чаю

С молоком/сливками. Это придаст вкус вашему кофе. Причем не стоит бояться сливок, в 1 чашечке сливок для кофе всего 12 калорий.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сыр-орешки. 2 ломтика сыра и 30 грамм орешков - лучше любых сладостей.

Цельнозерновые крекеры. Продаются много видов, с травами, кунжутом, вполне можно похрустеть

Попкорн. 30 грамм попкорна содержит около 100 калорий. Есть отличные варианты сырного или соленого попкорна, либо кокосовый.

Фрукты и ягоды или фруктово-ягодные снеки. Вариантов масса! Помните, что сушеные фрукты содержат на 100 грамм большую калорийность за счет сокращения воды. А если нарезать мелко фрукты, то их хватит надолго и чувство насыщения придет раньше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Натуральный йогурт. Добавим фруктов или даже чайную ложку мёда - вот и отличный десерт.

Пастила без сахара.

Домашняя выпечка. Печенье или кексы, состав которых вам хорошо знаком и не содержит много сахара.

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