Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники

Все ингредиенты на салат оливье – уже в холодильнике, а значит, искушение забросить полезное питание хоть на недельку уже витает в воздухе...
Если больше всего в этой истории вас беспокоит лишний вес, то есть хорошая новость: не поправиться и не набрать пару-тройку лишних кило за новогодние праздники – вполне реально, даже если вы не откажете себе в любимом салате!
Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram дала советы, как это сделать, не отказываясь от любимых, хоть и не самых полезных, блюд.
"Да, это возможно! Даже если вы будете есть салаты с майонезом и пельмени! Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно", – уверена Марина.
Выбираем блюдо на столе правильно (фото: pexels.com)
В идеале, еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили.
Если после всего съеденного хочется еще и десерт, съешьте, но ооочень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях.
А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.
Внимание: перед приемом добавок проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата, от которого гости будут в восторге.