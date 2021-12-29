ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 19:01
Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все ингредиенты на салат оливье – уже в холодильнике, а значит, искушение забросить полезное питание хоть на недельку уже витает в воздухе...

Если больше всего в этой истории вас беспокоит лишний вес, то есть хорошая новость: не поправиться и не набрать пару-тройку лишних кило за новогодние праздники – вполне реально, даже если вы не откажете себе в любимом салате!

Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram дала советы, как это сделать, не отказываясь от любимых, хоть и не самых полезных, блюд.

"Да, это возможно! Даже если вы будете есть салаты с майонезом и пельмени! Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно", – уверена Марина.

Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники

Выбираем блюдо на столе правильно (фото: pexels.com)

Как не набрать за новогодние праздники

  • Не набрасываемся на еду. Едим медленно и тщательно пережевываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке.
  • Не едим хлеб и бутерброды. Во-первых, это быстрый углевод, который ведет к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить.

Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздникиХлеб или салат? (фото: pexels.com)

  • Едим небольшими порциями. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо – отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь.

В идеале, еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили.

Если после всего съеденного хочется еще и десерт, съешьте, но ооочень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях.

  • Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами, а лучше добавкой:
  1. Папайя – содержит протеолитический фермент папаин, а также оказывает противовоспалительное действие.
  2. Имбирь лекарственный, улучшает переваривание пищи, подавляет синтез провоспалительных простагландинов, уменьшая воспаление и болевые ощущения.
  3. Мята перечная – обладает желчегонным, антисептическим и антитоксическим действием, снижает тонус гладкой мускулатуры, расширяет сосуды, снимает спазмы и ослабляет боль, усиливает отделение пищеварительных соков, оказывает успокаивающее действие.

А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.

Внимание: перед приемом добавок проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата, от которого гости будут в восторге.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться
Кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться