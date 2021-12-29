Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники
Все ингредиенты на салат оливье – уже в холодильнике, а значит, искушение забросить полезное питание хоть на недельку уже витает в воздухе...
Если больше всего в этой истории вас беспокоит лишний вес, то есть хорошая новость: не поправиться и не набрать пару-тройку лишних кило за новогодние праздники – вполне реально, даже если вы не откажете себе в любимом салате!
Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram дала советы, как это сделать, не отказываясь от любимых, хоть и не самых полезных, блюд.
"Да, это возможно! Даже если вы будете есть салаты с майонезом и пельмени! Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно", – уверена Марина.
Выбираем блюдо на столе правильно (фото: pexels.com)
Как не набрать за новогодние праздники
- Не набрасываемся на еду. Едим медленно и тщательно пережевываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке.
- Не едим хлеб и бутерброды. Во-первых, это быстрый углевод, который ведет к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить.
Хлеб или салат? (фото: pexels.com)
- Едим небольшими порциями. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо – отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь.
В идеале, еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили.
Если после всего съеденного хочется еще и десерт, съешьте, но ооочень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях.
- Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами, а лучше добавкой:
- Папайя – содержит протеолитический фермент папаин, а также оказывает противовоспалительное действие.
- Имбирь лекарственный, улучшает переваривание пищи, подавляет синтез провоспалительных простагландинов, уменьшая воспаление и болевые ощущения.
- Мята перечная – обладает желчегонным, антисептическим и антитоксическим действием, снижает тонус гладкой мускулатуры, расширяет сосуды, снимает спазмы и ослабляет боль, усиливает отделение пищеварительных соков, оказывает успокаивающее действие.
А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.
Внимание: перед приемом добавок проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата, от которого гости будут в восторге.