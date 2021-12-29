Без отказа от оливье: диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники

Если больше всего в этой истории вас беспокоит лишний вес, то есть хорошая новость: не поправиться и не набрать пару-тройку лишних кило за новогодние праздники – вполне реально, даже если вы не откажете себе в любимом салате!

Все ингредиенты на салат оливье – уже в холодильнике, а значит, искушение забросить полезное питание хоть на недельку уже витает в воздухе...

Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram дала советы, как это сделать, не отказываясь от любимых, хоть и не самых полезных, блюд.

"Да, это возможно! Даже если вы будете есть салаты с майонезом и пельмени! Скажу сразу, что организм не будет рад такому рациону, но вес удержать можно", – уверена Марина.

Выбираем блюдо на столе правильно (фото: pexels.com)

Как не набрать за новогодние праздники

Не набрасываемся на еду. Едим медленно и тщательно пережевываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке.

Едим медленно и тщательно пережевываем. Так пища будет быстрее усваиваться и не задерживаться в желудке. Не едим хлеб и бутерброды. Во-первых, это быстрый углевод, который ведет к лишнему весу. Во-вторых, это глютен, который нашему организму сложно усвоить.

Хлеб или салат? (фото: pexels.com)

Едим небольшими порциями. Не перегружайте желудок. Поели салатик, мясо – отдохните. Встаньте из-за стола, подвигайтесь.

В идеале, еду не стоит запивать, чтобы не снижать кислотность. Поели, прошло время, тогда попили.

Если после всего съеденного хочется еще и десерт, съешьте, но ооочень маленький кусочек. А лучше попросить с собой, если вы в гостях.

Помогите своему желудку и поджелудочной железе пищеварительными ферментами, а лучше добавкой:

Папайя – содержит протеолитический фермент папаин, а также оказывает противовоспалительное действие. Имбирь лекарственный, улучшает переваривание пищи, подавляет синтез провоспалительных простагландинов, уменьшая воспаление и болевые ощущения. Мята перечная – обладает желчегонным, антисептическим и антитоксическим действием, снижает тонус гладкой мускулатуры, расширяет сосуды, снимает спазмы и ослабляет боль, усиливает отделение пищеварительных соков, оказывает успокаивающее действие.

А если все предыдущие советы вам не подходят и вы собираетесь пуститься во все тяжкие, то запаситесь блокаторами жиров и углеводов. Просто принимайте их во время застолья. Они помогут удержать и не набрать лишний вес.

Внимание: перед приемом добавок проконсультируйтесь со своим врачом.