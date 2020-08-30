Отказ от углеводов при похудении: диетолог сделала важное уточнение

Когда мы говорим "я худею", часто это означает "я не ем углеводы". И вы правы - сладости, булки, сахар... - простые несвязанные клетчаткой углеводы лучше исключить или хотя бы минимизировать, но не стоит забывать о "полезных" углеводах. Как распределить их наа протяжении дня и откуда черпать рассказала диетолог Лора Филиппова.

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Сложные углеводы нужно есть обязательно - это каши, цельно-зерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, крахмалистые овощи... Они, наоборот, помогают в деле похудения. Они богаты клетчаткой, растительным белком, витаминами и минералами.

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Углеводы - наша энергия! Идеальный вариант получения молекул АТФ (аденозинтрифосфат — вещество, обеспечивающее энергию для биохимических реакций организма). Ешь достаточно сложных углеводов и меньше тянет на сладенькое.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Оптимально больше калорий из углеводов получать в первой половине дня (нам их тратить весь день), меньше - во второй.

Диетолог также поделилась универсальным рецептом полезных яичных маффинов. Они могут стать частью обеда или завтрака, а также удобным перекусом с собой.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Яйца взбиваем с молоком, солью и сухими травами. А дальше дайте фантазии разгуляться по начинке!

цветная капуста, отварное филе, зелень

зеленый горошек, кукуруза, зелень, сыр

грибы, сыр, зелень

отварное филе, помидор, зелень

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктов, которые всегда необходимо держать в холодильнике.