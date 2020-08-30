Отказ от углеводов при похудении: диетолог сделала важное уточнение

Диетолог уточнила, каким углеводам отдать предпочтение при похудении
Когда мы говорим "я худею", часто это означает "я не ем углеводы". И вы правы - сладости, булки, сахар... - простые несвязанные клетчаткой углеводы лучше исключить или хотя бы минимизировать, но не стоит забывать о "полезных" углеводах. Как распределить их наа протяжении дня и откуда черпать рассказала диетолог Лора Филиппова.
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Сложные углеводы нужно есть обязательно - это каши, цельно-зерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, крахмалистые овощи... Они, наоборот, помогают в деле похудения. Они богаты клетчаткой, растительным белком, витаминами и минералами.
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Углеводы - наша энергия! Идеальный вариант получения молекул АТФ (аденозинтрифосфат — вещество, обеспечивающее энергию для биохимических реакций организма). Ешь достаточно сложных углеводов и меньше тянет на сладенькое.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Оптимально больше калорий из углеводов получать в первой половине дня (нам их тратить весь день), меньше - во второй.
Диетолог также поделилась универсальным рецептом полезных яичных маффинов. Они могут стать частью обеда или завтрака, а также удобным перекусом с собой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
Яйца взбиваем с молоком, солью и сухими травами. А дальше дайте фантазии разгуляться по начинке!
Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктов, которые всегда необходимо держать в холодильнике.